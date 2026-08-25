Ragazza sfonda il parabrezza di un'auto con la testa dopo un incidente

La scena si è consumata davanti a numerosi automobilisti e passanti, che hanno immediatamente dato l'allarme

Paura sull'isola di Ischia, dove si è verificato un grave incidente stradale in località Sant'Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un taxi si sono scontrati lungo la strada, provocando il ferimento della giovane che si trovava alla guida del mezzo a due ruote.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la ragazza avrebbe impattato frontalmente contro il taxi. L'urto è stato particolarmente violento: la giovane è stata sbalzata dalla sella dello scooter e ha colpito con la testa il parabrezza dell'automobile, prima di finire sull'asfalto.La scena si è consumata davanti a numerosi automobilisti e passanti, che hanno immediatamente dato l'allarme chiedendo l'intervento dei soccorsi.Ragazza trasportata all'ospedale RizzoliSul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla giovane e l'hanno successivamente trasportata all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.La ragazza è stata sottoposta agli accertamenti sanitari necessari per valutare le conseguenze dell'impatto e verificare l'entità delle ferite riportate, in particolare dopo il violento colpo alla testa contro il parabrezza del taxi.Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.Indagini sulla dinamicaSul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla gestione della situazione, mentre sono stati avviati i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.Restano ancora da chiarire le cause dello scontro e la posizione dei due veicoli al momento dell'impatto. Gli accertamenti dovranno stabilire anche eventuali responsabilità.L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità nella zona di Sant'Alessandro. La circolazione ha subito forti rallentamenti per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza, effettuare i rilievi e procedere successivamente alla rimozione dei mezzi coinvolti.Le indagini proseguono per definire la dinamica dell'incidente e chiarire ogni aspetto dello scontro tra lo scooter e il taxi.