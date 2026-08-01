Prezioso quadro rubato ritrovato nelle campagne vicino al Nolano

Il ritrovamento ha consentito di recuperare un importante tassello del patrimonio storico e culturale sottratto alla comunità

Un'opera d'arte di grande valore storico è tornata nelle mani dei legittimi proprietari dopo essere stata recuperata dalla Polizia di Stato. Si tratta di un dipinto risalente al Seicento raffigurante la Vergine, sottratto insieme ad altri beni artistici dalla Certosa di San Giacomo di Lauro, in provincia di Avellino. Il quadro è stato individuato dagli agenti del Commissariato di Lauro, guidato dal vice questore Elio Iannuzzi, al termine di un'attività investigativa che ha permesso di localizzare l'opera in un'area rurale compresa tra Lauro e Marzano di Nola. Secondo gli investigatori, il dipinto sarebbe stato nascosto in attesa di essere successivamente immesso sul mercato illegale delle opere d'arte.Il ritrovamento ha consentito di recuperare un importante tassello del patrimonio storico e culturale sottratto alla comunità. L'opera, nonostante il periodo trascorso lontano dal luogo originario, è stata trovata in buone condizioni di conservazione e non presenta, secondo le prime verifiche, danni tali da comprometterne il valore artistico.Il furto aveva interessato la chiesa barocca della Certosa di San Giacomo, un complesso monastico risalente al XVIII secolo che da tempo non è più utilizzato per le celebrazioni religiose ed è stato riconvertito in una struttura destinata ad accogliere eventi pubblici e privati.Gli investigatori stanno ora proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'intera vicenda e individuare eventuali responsabili del furto. Il dipinto resterà momentaneamente sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa delle procedure previste.Una volta completati gli adempimenti e disposto il dissequestro, l'opera verrà restituita ai proprietari, riportando così alla luce un prezioso elemento della storia artistica della Certosa di San Giacomo.