Cade e resta infilzato in una recinzione

Per liberare l'uomo senza provocare ulteriori lesioni, i pompieri hanno dovuto operare con estrema cautela

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio in località Malche, nel territorio di Giffoni Sei Casali, dove un uomo, classe 1954, è rimasto vittima di un grave incidente mentre si trovava all'aperto, probabilmente impegnato in alcuni lavori domestici.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolato, finendo contro una struttura metallica. Una parte dell'inferriata gli avrebbe trafitto una gamba, rendendo particolarmente delicata l'operazione di soccorso.L'allarme è stato lanciato immediatamente dai familiari e dalle persone presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Salerno e gli operatori del 118.Per liberare l'uomo senza provocare ulteriori lesioni, i pompieri hanno dovuto operare con estrema cautela, utilizzando un flessibile per tagliare una sezione dell'inferriata che aveva bloccato e trafitto l'arto.Una volta completata la complessa operazione di soccorso, il ferito è stato affidato ai sanitari, che lo hanno stabilizzato e trasferito d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.Le sue condizioni e la natura delle lesioni riportate sono ora al vaglio dei medici.