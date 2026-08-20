Nonnina di Pompei viene investita in bici e muore

il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al tragico epilogo

Non è riuscita a sopravvivere alle gravissime conseguenze dell'incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta. Un'anziana, di età superiore agli 80 anni e residente nella zona periferica di Pompei, è deceduta ieri pomeriggio all'Ospedale del Mare di Napoli, dove era stata ricoverata dopo essere stata investita mentre si trovava in bicicletta. Lo schianto era avvenuto in via Mariconda, a Pompei. La donna stava percorrendo la strada in sella alla sua bici quando, per motivi ancora da chiarire, è entrata in collisione con un'automobile.L'impatto e il trasferimento in ospedaleLe conseguenze dell'incidente sono apparse immediatamente molto serie. Dopo l'allarme, la donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale, dove i medici hanno cercato di stabilizzarne le condizioni.Nonostante le cure ricevute, il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al tragico epilogo. Nel pomeriggio è arrivata la conferma del decesso.Una morte che ha colpito profondamente la comunità locale, anche perché la vittima era conosciuta nella zona in cui viveva.Indagini affidate alla Polizia municipaleSull'incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia municipale di Pompei. Gli agenti hanno effettuato i rilievi sul luogo dello scontro e stanno raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.Restano da chiarire diversi aspetti, a cominciare dalla dinamica dell'impatto tra la bicicletta e l'automobile. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire eventuali responsabilità sulla base degli elementi che emergeranno dagli accertamenti.L'attività viene svolta sotto il coordinamento dell'Autorità giudiziaria.Salma a disposizione della magistraturaIn seguito alla morte, la salma dell'anziana è rimasta a disposizione dell'Autorità giudiziaria per gli adempimenti previsti.Non è escluso che vengano effettuati ulteriori esami medico-legali. L'eventuale autopsia potrà fornire ulteriori elementi sulle cause del decesso e sulle conseguenze riportate dalla donna dopo l'investimento.Soltanto al termine degli accertamenti la salma potrà essere restituita ai familiari, che potranno così organizzare i funerali.Nel frattempo, a Pompei resta il dolore per una nuova tragedia della strada. La ricostruzione dell'incidente è ora affidata agli investigatori, che dovranno fare luce sugli ultimi momenti prima dello scontro e su ciò che ha provocato il drammatico investimento.