Non era vaccinata, bimba di 4 anni muore di difterite

Gli investigatori intendono ricostruire le condizioni di salute della piccola e le circostanze che hanno preceduto il ricovero nel reparto pediatrico

Tragedia all'ospedale dei Bambini di Palermo, dove una bambina di appena quattro anni è deceduta dopo un quadro clinico che potrebbe essere riconducibile a una sospetta difterite. La piccola, secondo le prime informazioni, non sarebbe stata sottoposta alla vaccinazione contro la malattia. La morte ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, chiamata ora a chiarire le cause esatte del decesso e a ricostruire il percorso seguito dalla bambina prima e durante il ricovero.Salma sequestrata e autopsiaLa Procura di Palermo ha disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'autopsia. Gli esami medico-legali saranno fondamentali per stabilire con certezza quale patologia abbia provocato la morte della bambina e verificare l'eventuale presenza dell'infezione da difterite.Gli investigatori intendono inoltre ricostruire le condizioni di salute della piccola e le circostanze che hanno preceduto il ricovero nel reparto pediatrico.Verifiche anche sulla vaccinazioneTra gli aspetti sui quali si concentrerà l'inchiesta c'è anche quello relativo alla mancata vaccinazione.La Procura dovrà accertare per quale motivo la bambina non fosse stata vaccinata, verificando la sua situazione sanitaria e la documentazione relativa alle vaccinazioni previste per la sua età.Parallelamente saranno esaminate le procedure adottate dalla struttura sanitaria che ha assistito la piccola, per stabilire se il percorso diagnostico e terapeutico sia stato corretto e tempestivo.Accertamenti per chiarire ogni responsabilitàAl momento si tratta di verifiche ancora in corso e sarà necessario attendere gli esiti dell'autopsia e degli ulteriori esami disposti dalla magistratura prima di poter stabilire con certezza le cause della morte.L'inchiesta dovrà quindi fare luce su due aspetti distinti: l'effettiva causa del decesso e l'eventuale presenza di responsabilità, sia rispetto alla mancata vaccinazione sia riguardo all'assistenza sanitaria ricevuta dalla bambina.La piccola è morta all'ospedale dei Bambini di Palermo, lasciando una famiglia e una comunità profondamente colpite dalla tragedia.