Muore sbranato da due rottweiler

A far scattare l'allarme è stata la preoccupazione dei familiari

Tragedia nelle campagne di Nardò, nel Salento, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da due rottweiler. La vittima è Giuseppe Pampo, originario di Leverano, che si trovava nella propria campagna in località Salmenta per raccogliere della frutta. Per l'anziano l'attacco dei due animali si è rivelato fatale.



La drammatica scoperta dei familiari



A far scattare l'allarme è stata la preoccupazione dei familiari. Non vedendo Giuseppe rientrare, il figlio e il nipote hanno deciso di raggiungere il terreno per verificare cosa fosse accaduto.



Una volta arrivati nella campagna, si sono trovati davanti a una scena drammatica. Il 72enne era ormai privo di vita e i due cani si trovavano ancora nelle sue immediate vicinanze.



I familiari avrebbero tentato di avvicinarsi, ma gli animali avrebbero reagito cercando di aggredire anche loro. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei due sarebbe stato raggiunto dai morsi.



I cani avrebbero lasciato una proprietà



La ricostruzione dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri. Tra le prime ipotesi c'è quella secondo cui i due rottweiler sarebbero riusciti a uscire da una proprietà della zona, raggiungendo successivamente il terreno nel quale si trovava il pensionato.



Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'attacco e per quanto tempo gli animali siano rimasti nella campagna prima dell'arrivo dei familiari.



Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire la sequenza esatta dei fatti e soprattutto a individuare la provenienza dei due cani.



Inutili i soccorsi



Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Nardò.



I soccorritori hanno però potuto soltanto constatare il decesso del 72enne. Le ferite riportate nell'aggressione si sono rivelate fatali e per Giuseppe Pampo non c'era ormai più nulla da fare.



La salma è stata trasferita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Indagini in corso



I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire nel dettaglio l'aggressione e di stabilire da dove siano arrivati i due rottweiler. Dovranno inoltre essere accertate le circostanze che hanno consentito agli animali di raggiungere la campagna e di entrare in contatto con l'anziano.



Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Leverano e l'area di Nardò, mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti per fare piena luce sulla morte di Giuseppe Pampo e sulle responsabilità legate alla presenza dei due cani nella zona.