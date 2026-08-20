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Muore sbranato da due rottweiler

A far scattare l'allarme è stata la preoccupazione dei familiari

A cura di Redazione
20 agosto 2026 13:00
Muore sbranato da due rottweiler -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Tragedia nelle campagne di Nardò, nel Salento, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da due rottweiler. La vittima è Giuseppe Pampo, originario di Leverano, che si trovava nella propria campagna in località Salmenta per raccogliere della frutta. Per l'anziano l'attacco dei due animali si è rivelato fatale.

La drammatica scoperta dei familiari

A far scattare l'allarme è stata la preoccupazione dei familiari. Non vedendo Giuseppe rientrare, il figlio e il nipote hanno deciso di raggiungere il terreno per verificare cosa fosse accaduto.

Una volta arrivati nella campagna, si sono trovati davanti a una scena drammatica. Il 72enne era ormai privo di vita e i due cani si trovavano ancora nelle sue immediate vicinanze.

I familiari avrebbero tentato di avvicinarsi, ma gli animali avrebbero reagito cercando di aggredire anche loro. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei due sarebbe stato raggiunto dai morsi.

I cani avrebbero lasciato una proprietà

La ricostruzione dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri. Tra le prime ipotesi c'è quella secondo cui i due rottweiler sarebbero riusciti a uscire da una proprietà della zona, raggiungendo successivamente il terreno nel quale si trovava il pensionato.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'attacco e per quanto tempo gli animali siano rimasti nella campagna prima dell'arrivo dei familiari.

Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire la sequenza esatta dei fatti e soprattutto a individuare la provenienza dei due cani.

Inutili i soccorsi

Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Nardò.

I soccorritori hanno però potuto soltanto constatare il decesso del 72enne. Le ferite riportate nell'aggressione si sono rivelate fatali e per Giuseppe Pampo non c'era ormai più nulla da fare.

La salma è stata trasferita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Indagini in corso

I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire nel dettaglio l'aggressione e di stabilire da dove siano arrivati i due rottweiler. Dovranno inoltre essere accertate le circostanze che hanno consentito agli animali di raggiungere la campagna e di entrare in contatto con l'anziano.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Leverano e l'area di Nardò, mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti per fare piena luce sulla morte di Giuseppe Pampo e sulle responsabilità legate alla presenza dei due cani nella zona.

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