Minaccia barista con un coltello da 30 centimetri

avrebbe poi cercato di allontanarsi scavalcando la recinzione della caserma

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, il 34enne avrebbe iniziato a minacciare il titolare del locale impugnando un coltello seghettato lungo circa 30 centimetri. L'arma, secondo quanto riferito, sarebbe stata tenuta nascosta dietro la schiena durante le minacce rivolte al barista. La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo grazie all'intervento dei carabinieri, che sono riusciti ad avvicinarsi all'uomo e a disarmarlo prima che potesse utilizzare il coltello. Durante le fasi dell'intervento, però, il 34enne avrebbe reagito con violenza nei confronti dei militari, opponendo resistenza e rendendo necessario un contenimento in sicurezza. L'uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della caserma per gli accertamenti di rito. Anche in quel frangente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e avrebbe tentato di sottrarsi al controllo.In particolare, il 34enne avrebbe cercato di allontanarsi scavalcando la recinzione della caserma. Nel tentativo di fuga avrebbe danneggiato una parte della struttura metallica, ma è stato nuovamente raggiunto e bloccato dai militari presenti.Il coltello utilizzato durante l'episodio è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Nonostante la concitazione dei momenti vissuti, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite.Al termine delle procedure previste, il 34enne è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della magistratura è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.