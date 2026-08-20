Lite tra due comitive finisce a coltellate, arma lanciata sui tetti

Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero fatto scattare la discussione

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di ieri ad Agropoli, dove una discussione scoppiata all'interno del parco pubblico Liborio Bonifacio è rapidamente degenerata in un'aggressione. Un giovane è rimasto ferito da una coltellata al termine di una lite che avrebbe coinvolto alcuni ragazzi presenti nella villa comunale.L'episodio si è verificato intorno alle 19, quando il parco era ancora frequentato da numerose persone, comprese diverse famiglie con bambini. La situazione sarebbe improvvisamente sfuggita di mano, provocando momenti di paura tra i presenti.La lite tra i giovaniSecondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato all'interno di una comitiva composta da cinque giovani di origine tunisina, che frequentano abitualmente la zona.Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero fatto scattare la discussione. I toni si sarebbero progressivamente accesi fino a trasformarsi in una vera e propria colluttazione.Durante lo scontro sarebbe comparso un coltello e uno dei ragazzi sarebbe stato raggiunto da un fendente.Il ferito trasportato in ospedaleSubito dopo l'aggressione è stato lanciato l'allarme al numero unico di emergenza. I soccorritori del 118 sono arrivati rapidamente sul posto e hanno prestato le prime cure al giovane ferito.Il ragazzo è stato successivamente trasferito in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti sanitari necessari. Le informazioni sulle sue condizioni sono al momento legate agli esiti degli esami effettuati dai medici.Nel frattempo, la persona che avrebbe impugnato il coltello si sarebbe allontanata rapidamente dal parco, facendo perdere le proprie tracce.Il coltello recuperato sul tetto dell'ex fornacePrima di fuggire, l'aggressore avrebbe lanciato l'arma verso l'area dell'ex fornace. Proprio qui si sono concentrate successivamente le ricerche dei carabinieri.Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Agropoli, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento della lite.Per recuperare il coltello è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, utilizzando una scala, hanno raggiunto il tetto dell'ex fabbrica di laterizi e recuperato l'arma.Si tratta di un coltello con una lama lunga circa 10 centimetri, che sarà ora sottoposto agli accertamenti necessari nell'ambito delle indagini.Indagini per ricostruire l'accadutoI carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica della lite e di individuare il responsabile dell'aggressione.Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e tutti gli elementi utili per comprendere cosa abbia provocato il litigio e come si sia arrivati all'utilizzo del coltello.Un episodio che ha suscitato particolare preoccupazione perché avvenuto in un parco pubblico molto frequentato, in un orario nel quale erano presenti anche numerose famiglie. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda e identificare il giovane che avrebbe ferito il ragazzo.