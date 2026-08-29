Lavoratori senza visite e telecamere per controllarli: imprenditore nei guai

Gli accertamenti hanno inoltre portato alla scoperta di manodopera non regolarmente assunta

Lavoratori non regolarmente assunti, dipendenti senza formazione e visite mediche obbligatorie non effettuate. E, all'interno dell'attività, anche telecamere installate senza la necessaria autorizzazione. È quanto emerso durante un controllo effettuato ad Atripalda dai carabinieri della locale Stazione insieme al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino.Al termine degli accertamenti, un imprenditore del posto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino per presunte violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.Le irregolarità riscontrateNel corso dell'ispezione, i militari hanno accertato che alcuni dipendenti non erano stati sottoposti alla prescritta visita medica e che non avevano ricevuto la formazione professionale prevista dalla normativa.Ulteriori irregolarità hanno riguardato l'impianto di videosorveglianza. All'interno dell'attività erano infatti presenti telecamere installate in assenza della prescritta autorizzazione.Gli accertamenti hanno inoltre portato alla scoperta di manodopera non regolarmente assunta.Sospesa l'attivitàLa presenza di lavoratori in nero ha fatto scattare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, adottato dagli organi competenti nell'ambito dei controlli.All'imprenditore sono state contestate sanzioni penali per circa 9mila euro e sanzioni amministrative per ulteriori 6.400 euro.L'operazione rientra nell'attività di controllo svolta dai carabinieri e dagli organi specializzati dell'Ispettorato del Lavoro per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro.La posizione dell'imprenditore sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento.