Incidente tra bus, camper e auto: 5 morti e 27 feriti

Le prime ricostruzioni indicano che il pullman avrebbe tamponato violentemente il camper. L'urto è stato devastante e il mezzo ricreazionale è andato completamente distrutto

È pesantissimo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 79 Rieti-Terni, al confine tra Lazio e Umbria, nel territorio di Colli sul Velino. Cinque persone hanno perso la vita e altre 27 sono rimaste ferite in un violento schianto che ha coinvolto un pullman, un camper e tre automobili. L'impatto si è verificato sulla carreggiata in direzione Rieti, nel tratto compreso tra il bivio di Colli sul Velino e lo svincolo per Piediluco. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, con vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e forze dell'ordine impegnati nelle operazioni di assistenza ai feriti e nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.Secondo il bilancio aggiornato, sono complessivamente 27 le persone rimaste ferite. L'Ares 118 ha disposto il trasferimento in eliambulanza di tre pazienti in codice rosso verso strutture ospedaliere attrezzate, mentre altre 24 persone, con ferite meno gravi, sono state trasportate in diversi ospedali della zona con codici gialli e verdi.Le prime ricostruzioni indicano che il pullman avrebbe tamponato violentemente il camper. L'urto è stato devastante e il mezzo ricreazionale è andato completamente distrutto. Le cinque vittime viaggiavano tutte a bordo del camper e sarebbero decedute sul colpo a causa della violenza dell'impatto.Nello schianto sono rimasti coinvolti anche altri veicoli, circostanza che sarà chiarita dagli accertamenti affidati alle forze dell'ordine. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza hanno reso necessaria la chiusura della statale 79 in entrambe le direzioni, con il traffico deviato su percorsi alternativi tra Rieti e Terni.Al momento dell'incidente la zona era interessata da un violento peggioramento delle condizioni meteo, con pioggia intensa e forti raffiche di vento che avrebbero provocato anche la caduta di alcuni alberi sulla carreggiata. Anche il maltempo sarà oggetto delle verifiche degli investigatori per accertare se possa aver contribuito alla tragedia.