In fiamme autogrill sull'A2 in Campania

Il tempestivo intervento dei pompieri è stato decisivo per impedire che l'incendio si propagasse al cassone colmo di rifiuti

Momenti di apprensione questa mattina nell'area di servizio di Sala Consilina, lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, dove un incendio ha interessato alcuni materiali accatastati in attesa di essere smaltiti. Il rogo, le cui cause non sono state ancora chiarite, ha coinvolto in particolare alcuni cartoni presenti nell'area. A poca distanza si trovava anche un grosso cassone pieno di rifiuti, che secondo quanto previsto sarebbe dovuto essere svuotato proprio nel corso della mattinata.L'intervento dei vigili del fuocoL'allarme ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. La squadra, guidata dal capo reparto Alessandro Morello, ha raggiunto rapidamente l'area di servizio e ha iniziato le operazioni per circoscrivere le fiamme.Il tempestivo intervento dei pompieri è stato decisivo per impedire che l'incendio si propagasse al cassone colmo di rifiuti. Il rischio era infatti che il materiale presente al suo interno potesse alimentare ulteriormente il rogo e rendere più complesse le operazioni di spegnimento.I vigili del fuoco sono riusciti a mettere sotto controllo l'incendio, evitando che le fiamme raggiungessero il resto dei materiali presenti nell'area.Da chiarire l'origine del rogoRestano ancora da accertare le cause che hanno provocato l'incendio. Saranno gli accertamenti a stabilire come siano partite le fiamme e se all'origine possa esserci un episodio accidentale oppure un'altra circostanza.L'area è stata interessata dalle operazioni di messa in sicurezza al termine dell'intervento. Grazie al rapido arrivo dei vigili del fuoco, il rogo è rimasto circoscritto ai cartoni accumulati per lo smaltimento, senza coinvolgere il cassone dei rifiuti che si trovava nelle immediate vicinanze.