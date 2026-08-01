Guasto alla Metro, resterà chiusa fino a lunedì

I tecnici sono al lavoro per individuare e risolvere la problematica, ma per la riparazione sarà necessario attendere la disponibilità di specifico materiale

Le conseguenze della forte scossa di terremoto che ha interessato l'area dei Campi Flegrei continuano a farsi sentire anche nel territorio di Napoli. Tra le strutture coinvolte c'è anche la stazione di Centro Direzionale, dove è stato riscontrato un problema tecnico che al momento impedisce l'accesso ai passeggeri. A comunicarlo è ANM, che ha spiegato come il guasto sia legato ai danni verificatisi dopo l'evento sismico. La stazione resterà quindi temporaneamente chiusa al pubblico fino al completamento degli interventi necessari per ripristinare il pieno funzionamento dell'infrastruttura in condizioni di sicurezza.



I tecnici sono al lavoro per individuare e risolvere la problematica, ma per la riparazione sarà necessario attendere la disponibilità di specifico materiale tecnico. L'approvvigionamento è previsto per lunedì mattina, quando potranno iniziare le operazioni finalizzate al ripristino del servizio.



ANM sta monitorando la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti in base all'avanzamento degli interventi. La chiusura rientra nelle verifiche effettuate dopo il terremoto, che ha provocato controlli e accertamenti su diverse strutture presenti nell'area interessata dalla scossa.