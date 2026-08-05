Giuliacci chiede scusa: "Previsioni sbagliato, grande caldo ancora a lungo"

Nel video pubblicato online, il meteorologo ha illustrato il cambiamento degli ultimi scenari previsionali

Un gesto insolito nel mondo delle previsioni meteorologiche, dove raramente chi sbaglia torna sui propri passi per ammettere l'errore. A farlo è stato il colonnello Mario Giuliacci, tra i meteorologi più conosciuti e seguiti d'Italia, che ha scelto di rivolgersi direttamente ai suoi follower con un messaggio di scuse dopo che le ultime elaborazioni hanno smentito le previsioni formulate nei giorni scorsi sulla fine dell'ondata di caldo.Da anni punto di riferimento per milioni di italiani, Giuliacci continua a informare il pubblico attraverso il suo canale YouTube e i profili social, dove pubblica quotidianamente aggiornamenti sull'evoluzione del tempo. Proprio per il rapporto di fiducia costruito con i suoi utenti, ha deciso di spiegare con trasparenza perché le attese di un imminente calo delle temperature non si sono concretizzate.Nel video pubblicato online, il meteorologo ha illustrato il cambiamento degli ultimi scenari previsionali. «Cari amici, parliamo ancora dell'ondata di caldo. Una brutta notizia che pensavamo non potesse avvenire, visto che negli ultimi giorni si intravedeva la fine del caldo al Nord e un'attenuazione anche al Centro-Sud. In realtà le proiezioni odierne dicono che la fine del caldo ancora non si intravede nei prossimi sette-otto giorni», ha spiegato.A colpire gli utenti è stato soprattutto il tono del messaggio. Giuliacci non ha cercato giustificazioni, ma ha ammesso apertamente che le previsioni diffuse in precedenza sono state superate dai nuovi modelli meteorologici.«Ci dispiace, vi abbiamo illuso. Ma, come si dice, ambasciator non porta pene. Ce l'abbiamo messa tutta, vi giuro, per cercare di capire quanto potesse durare questa ondata di caldo, ma qualcosa evidentemente è andato storto. Vi chiediamo scusa e speriamo di potervi dare buone notizie nei prossimi giorni», ha dichiarato.Le parole del meteorologo hanno raccolto numerosi commenti di apprezzamento sui social. Molti utenti hanno sottolineato come la disponibilità ad ammettere un errore rappresenti un segnale di serietà e credibilità, ricordando che le previsioni meteo si basano su modelli matematici soggetti a continui aggiornamenti e che possono cambiare sensibilmente con l'arrivo di nuovi dati.Intanto, le ultime elaborazioni confermano che l'anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico italiano ancora per diversi giorni. Le temperature resteranno elevate su gran parte della Penisola, con valori ben oltre le medie stagionali e un caldo reso ancora più pesante dall'elevato tasso di umidità, soprattutto nelle ore serali e notturne.Per il momento, dunque, chi sperava in un rapido ritorno a condizioni più miti dovrà attendere ancora. E proprio su questo punto Giuliacci ha preferito la sincerità all'ottimismo, scegliendo di aggiornare il pubblico sulla base degli ultimi dati disponibili, anche a costo di dover correggere le previsioni formulate in precedenza.