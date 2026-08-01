Frontale con un'auto, carabinieri in elisoccorso all'Ospedale del Mare

Secondo le prime informazioni, il militare ha riportato un politrauma associato a contusioni polmonari

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 90, nel territorio di Ariano Irpino, dove un carabiniere di 32 anni è rimasto seriamente ferito in seguito a uno scontro tra la motocicletta sulla quale viaggiava e un'automobile. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto condotta dal militare si è scontrata con una vettura guidata da una 28enne del posto. L'impatto è stato particolarmente violento e il 32enne è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull'asfalto.I primi a prestare soccorso hanno trovato il motociclista privo di sensi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di emergenza e disposto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, in via Maddalena.Dopo essere stato stabilizzato e sottoposto a intubazione, considerata la gravità del quadro clinico, i medici hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il carabiniere è stato quindi trasferito d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato affidato alle cure degli specialisti.Secondo le prime informazioni, il militare ha riportato un politrauma associato a contusioni polmonari. Le sue condizioni restano molto serie e la prognosi è riservata.La conducente dell'automobile, una 28enne residente ad Ariano Irpino, è rimasta illesa. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra i due veicoli.