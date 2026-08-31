Foce del Sarno, nuovo allarme per uno sversamento: «Acque nere e rifiuti nel fiume»

L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 21 di ieri nei pressi di un ponte

Nuovo episodio di presunto inquinamento lungo il fiume Sarno. La segnalazione arriva dalla zona della foce, dove nella serata di ieri sarebbe stato notato uno scarico di acque scure e maleodoranti riversarsi direttamente nel corso d’acqua.L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 21, nei pressi di un ponte. Secondo quanto riferito da chi ha assistito alla scena, lo scarico sarebbe comparso improvvisamente, con un flusso di acque che, per caratteristiche e materiale trasportato, sarebbe riconducibile a reflui fognari.A documentare quanto accaduto ci sarebbero anche alcune fotografie nelle quali sarebbe visibile il punto di immissione e la presenza di acqua di colore molto scuro. Nelle immagini, secondo la segnalazione, si noterebbero anche residui riconducibili a materiale organico e carta igienica, elementi che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme.La segnalazione e i controlliParticolarmente significativa la presenza sul posto degli agenti della Polizia Municipale, che secondo quanto riferito avrebbero assistito direttamente allo sversamento.La presenza degli operatori potrebbe consentire di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell'episodio e individuare l'origine dello scarico. Saranno gli eventuali accertamenti tecnici a stabilire la natura dei reflui e soprattutto se si sia trattato di uno scarico abusivo o di un'anomalia della rete fognaria.Il fenomeno torna così ad alimentare le preoccupazioni sulla qualità delle acque del Sarno, un corso d'acqua da anni al centro di interventi, controlli e denunce legate all'inquinamento.Il caso del fiume SarnoLa presenza di scarichi anomali lungo il fiume rappresenta una delle principali criticità ambientali dell'area. Il Sarno attraversa un territorio densamente abitato e caratterizzato dalla presenza di numerosi insediamenti industriali, agricoli e produttivi, prima di raggiungere il Golfo di Napoli.Proprio nei giorni scorsi erano stati segnalati ulteriori episodi di presunto sversamento illegale. Il tema è tornato al centro dell'attenzione anche dopo alcuni sopralluoghi effettuati lungo il corso del fiume, durante i quali sono stati segnalati punti nei quali le acque apparivano alterate.L'episodio della scorsa notte, qualora gli accertamenti dovessero confermare la natura fognaria dello scarico, rappresenterebbe dunque un ulteriore campanello d'allarme.Ora sarà necessario verificare da dove provengano le acque finite nel fiume, accertare eventuali responsabilità e stabilire se siano state violate le normative ambientali. Fondamentale sarà anche capire se lo sversamento sia stato un episodio isolato oppure se il fenomeno si ripeta con una certa frequenza.