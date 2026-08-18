Concessionaria avvolta dalle fiamme: a fuoco auto e moto

i militari hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire l’origine dell’incendio

Momenti di paura nella notte al Rione Alto, a Napoli, dove un incendio ha interessato una concessionaria in via Jannelli. L’allarme è scattato dopo le 2, quando le fiamme hanno avvolto diversi veicoli presenti all’interno dell’attività. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vomero, allertati per l’incendio. Il rogo ha coinvolto alcuni motoveicoli, un furgone e due automobili, provocando danni ai mezzi parcheggiati nella concessionaria.Le operazioni di intervento hanno permesso di mettere sotto controllo la situazione. Fortunatamente non si registrano persone ferite, nonostante l’incendio si sia sviluppato nel cuore della notte e in un’area dove erano presenti diversi veicoli.Dopo aver effettuato i primi accertamenti, i militari hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire l’origine dell’incendio. Al momento non è ancora possibile stabilire con certezza le cause del rogo.Gli investigatori stanno valutando ogni ipotesi e non viene esclusa la possibilità che l’incendio possa essere di natura dolosa. Gli accertamenti dovranno chiarire se le fiamme siano partite accidentalmente oppure se qualcuno abbia deliberatamente appiccato il fuoco.Il lavoro degli investigatori prosegue quindi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Particolare attenzione sarà riservata agli elementi raccolti sul posto e agli eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni utili per ricostruire i momenti precedenti all’incendio.L’episodio riaccende l’attenzione sui controlli nelle attività commerciali e sui fenomeni incendiari che possono provocare ingenti danni economici. Saranno ora gli accertamenti dei carabinieri a stabilire se dietro il rogo della concessionaria del Rione Alto vi sia un incidente o un gesto deliberato.