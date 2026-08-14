Donna di Pompei muore in spiaggia

Tra le possibili cause viene valutato anche un colpo di calore, considerato il caldo particolarmente intenso che sta interessando il territorio

Era arrivata in Cilento appena il giorno prima per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ai familiari. Questa mattina, però, una donna di 82 anni originaria di Pompei è stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia ad Ascea, nel Salernitano. La tragedia si è verificata in località Scogliera, dove l’anziana stava trascorrendo la giornata insieme ai propri familiari. La donna si trovava sull’arenile quando ha accusato un improvviso malore, davanti agli occhi dei parenti e degli altri bagnanti presenti.Tra le possibili cause viene valutato anche un colpo di calore, considerato il caldo particolarmente intenso che sta interessando il territorio in questi giorni. Saranno comunque gli accertamenti a chiarire con precisione cosa abbia provocato il decesso.Inutili i tentativi di rianimazioneL’allarme è scattato immediatamente e sulla spiaggia sono arrivati i soccorritori con un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Ascea.I sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione, tentando di stabilizzare la donna e di salvarle la vita. Nonostante tutti gli sforzi, però, per l’82enne non è stato possibile fare nulla: i soccorritori hanno dovuto constatarne il decesso.La scena si è consumata sotto gli occhi dei familiari e dei numerosi bagnanti presenti, sconvolti per quanto accaduto.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Ascea e gli agenti della Polizia municipale. I militari e gli agenti hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto.Il caldo mette a rischio soprattutto anziani e fragiliLa morte dell’82enne arriva dopo altri episodi analoghi registrati negli ultimi giorni nel Cilento. Altri due casi si erano verificati sul litorale di Capaccio-Paestum, dove alcune persone avevano accusato improvvisi malori durante le giornate caratterizzate dalle temperature elevate.Il caldo intenso rappresenta un rischio soprattutto per le persone più fragili. Anziani, bambini e persone affette da patologie cardiovascolari o respiratorie possono essere maggiormente esposti alle conseguenze delle temperature estreme.In presenza di ondate di calore, gli esperti raccomandano quindi particolare prudenza: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, bere regolarmente e prestare attenzione ai primi segnali di malessere.Per la donna di Pompei, purtroppo, il soggiorno appena iniziato in Cilento si è trasformato in tragedia. Era arrivata in vacanza insieme alla famiglia soltanto nella giornata precedente. Il giorno dopo ha perso la vita mentre si trovava sulla spiaggia, probabilmente a causa di un malore improvviso.