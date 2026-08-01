Danneggia i contatori e si barrica in casa

I militari hanno avviato una fase di dialogo e mediazione con l'uomo, nel tentativo di convincerlo a desistere e a consentire un intervento in sicurezza

Momenti di tensione a Sapri, nel Salernitano, dove un uomo di 49 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver danneggiato alcuni contatori e aver poi minacciato di incendiare la propria abitazione. L'episodio ha richiesto un intervento congiunto delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei sanitari per mettere in sicurezza la zona e riportare la situazione alla calma.Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe raggiunto la località Mocchie dove, armato di un piccone, avrebbe colpito e danneggiato diversi contatori presenti nell'area. Dopo l'episodio si sarebbe allontanato, dirigendosi verso la propria abitazione situata in località Timpone.Una volta all'interno della casa, il 49enne avrebbe iniziato a minacciare di appiccare il fuoco all'immobile e avrebbe manifestato intenzioni autolesionistiche. La situazione ha fatto scattare immediatamente l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Sapri e del Nucleo Radiomobile.I militari hanno avviato una fase di dialogo e mediazione con l'uomo, nel tentativo di convincerlo a desistere e a consentire un intervento in sicurezza. Contestualmente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario, pronti a gestire eventuali emergenze.Dopo diversi tentativi di convincimento, i vigili del fuoco hanno proceduto a forzare l'ingresso dell'abitazione, permettendo ai carabinieri di entrare e bloccare il 49enne senza ulteriori conseguenze.L'uomo è stato quindi accompagnato in caserma, dove al termine degli accertamenti è stato denunciato all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di violenza, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.Successivamente, vista la situazione psicofisica riscontrata e dopo l'intervento del personale sanitario, il 49enne è stato trasferito al reparto di Psichiatria dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove ha accettato il ricovero.La vicenda resta ora sotto la valutazione della Procura competente, che dovrà esaminare gli elementi raccolti dai carabinieri e gli eventuali profili di responsabilità legati ai fatti contestati.