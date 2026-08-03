Auto finisce contro un camper

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato allo schianto

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Avellino a Mercogliano, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un camper e una Fiat 600. L’impatto, avvenuto nei pressi del Centro per l’autismo, ha avuto conseguenze particolarmente evidenti per la piccola vettura, finita oltre il margine della carreggiata e riportando danni molto pesanti.La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata quella di un’auto praticamente distrutta dopo la violenta collisione con il mezzo più grande. Nonostante la dinamica dell’urto abbia fatto temere il peggio, le persone presenti a bordo dei due veicoli non avrebbero riportato conseguenze gravi: solo contusioni e ferite lievi per gli occupanti, che sono stati comunque sottoposti alle verifiche del caso.Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato allo schianto. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri del Comando provinciale di Avellino, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi, raccogliere le testimonianze e ricostruire ogni fase dell’incidente.La presenza dei mezzi coinvolti ha causato inevitabili rallentamenti nella zona durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per stabilire eventuali responsabilità e definire l’esatta dinamica del sinistro.