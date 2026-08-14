Contrabbando nei Paesi Vesuviani: scoperto capannone pieno di sigarette

Gli investigatori si sono trovati davanti a un vero e proprio deposito clandestino di tabacchi

Un carico di oltre 223 chili di sigarette di contrabbando è stato sequestrato dalla Guardia di finanza a Torre Annunziata. L’operazione è stata condotta dai militari dei Baschi Verdi, impegnati in una serie di controlli nei quartieri della città, con particolare attenzione alle aree dove è più frequente il fenomeno della vendita illegale di tabacchi. Durante il servizio, i finanzieri hanno notato un uomo in sella a una bicicletta elettrica. Con sé trasportava diversi borsoni e, alla vista delle pattuglie, avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente.



Il comportamento ha insospettito i militari, che lo hanno raggiunto e bloccato per procedere al controllo. All’interno dei borsoni sono stati trovati oltre otto chili di tabacchi lavorati esteri, risultati di contrabbando.



La perquisizione porta alla scoperta del deposito



Gli accertamenti non si sono fermati al controllo in strada. Considerati anche i precedenti specifici dell’uomo, i finanzieri hanno deciso di estendere la perquisizione alla sua abitazione.



Ed è proprio all’interno della casa che sarebbe stato scoperto un quantitativo molto più consistente di sigarette. Gli investigatori si sono trovati davanti a un vero e proprio deposito clandestino di tabacchi, con numerose stecche di diverse marche ammassate nell’abitazione.



Al termine delle operazioni, il quantitativo complessivamente sequestrato è risultato superiore ai 223 chili di sigarette di contrabbando.



Scatta l'arresto



Il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa degli ulteriori sviluppi giudiziari.



L’intervento rientra nell’attività della Guardia di finanza finalizzata a contrastare il mercato illegale dei tabacchi lavorati esteri. Un fenomeno che, oltre a sottrarre risorse all’erario, alimenta una rete di vendita clandestina particolarmente radicata in alcune aree del territorio.



La scoperta del deposito ha permesso di sottrarre al circuito illegale una quantità considerevole di sigarette, individuando non soltanto il materiale trasportato dall’uomo al momento del controllo, ma anche la presunta base utilizzata per la conservazione delle scorte.