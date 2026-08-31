Brucia attività commerciale sul Vesuvio

Una densa colonna di fumo è stata notata nella zona, richiamando l'attenzione dei residenti

Paura questa mattina a Ercolano, nel Napoletano, dove un violento incendio ha interessato un piccolo centro commerciale situato in via Benedetto Cozzolino, al civico 95. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto i locali dell’attività, provocando ingenti danni e arrivando a distruggere completamente la struttura.L'allarme è scattato nelle prime ore della giornata e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ercolano, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.Il rogoIl centro commerciale, gestito da una cittadina di nazionalità cinese, si sviluppava su una superficie complessiva di circa 1.400 metri quadrati. Quando l'incendio è divampato, le fiamme hanno interessato gli ambienti interni, causando danni molto ingenti.Il rogo ha completamente distrutto i locali. Una densa colonna di fumo è stata notata nella zona, richiamando l'attenzione dei residenti e facendo scattare l'intervento dei soccorsi.Fortunatamente, non si registrano persone ferite. L'assenza di vittime o di persone coinvolte rappresenta l'unica nota positiva in una vicenda che ha provocato invece pesanti conseguenze dal punto di vista strutturale ed economico.Indagini sulle causeTerminata la fase dell'emergenza, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio. Al momento non è possibile stabilire con certezza se le fiamme siano partite accidentalmente oppure se all'origine del rogo possa esserci un'altra causa.I carabinieri stanno raccogliendo gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica e saranno effettuate tutte le verifiche necessarie all'interno dell'area interessata dall'incendio.Particolare attenzione sarà rivolta anche alle eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni utili sugli istanti precedenti e successivi alla comparsa delle fiamme.Resta quindi da chiarire cosa abbia provocato il violento rogo che, in poche ore, ha completamente devastato il centro commerciale di via Benedetto Cozzolino.