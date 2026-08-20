Bici elettrica contro moto, c'è un ferito grave

L'impatto tra i due mezzi è stato violento e ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo la via Pontina, alle porte di Terracina. Lo scontro è avvenuto al chilometro 103,300, sul lato nord della città, e ha coinvolto un velocipede a pedalata assistita e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il conducente della bici elettrica, un uomo di 59 anni, che dopo l'impatto ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasferimento d'urgenza in ospedale con l'eliambulanza.Lo scontro sulla stradaSecondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale di Terracina, intervenuti sul posto per i rilievi, l'incidente potrebbe essere stato provocato da un'invasione di corsia.Il 59enne si trovava in sella al velocipede a pedalata assistita e stava uscendo dalla complanare sul lato mare quando, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia di marcia.In quel momento stava sopraggiungendo una moto Honda condotta da un uomo di 34 anni, che procedeva lungo la direttrice Roma-Napoli.L'impatto tra i due mezzi è stato violento e ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi.Il 59enne trasferito in codice rossoLe condizioni del conducente della bici sono apparse subito particolarmente serie. I sanitari intervenuti sul luogo dell'incidente hanno prestato le prime cure all'uomo, disponendone poi il trasferimento in eliambulanza.Il 59enne è stato trasportato all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso, dove è stato affidato alle cure dei medici.Anche il motociclista è rimasto ferito nell'impatto. Per lui è stato disposto il trasferimento all'ospedale Fiorini di Terracina in codice giallo.Indagini sulla dinamicaSul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Terracina, coordinati dal comandante Mauro Renzi, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.La prima ipotesi parla di un'invasione di corsia da parte del velocipede, ma saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire con precisione come si siano verificati i fatti e se vi siano eventuali responsabilità.Gli investigatori stanno quindi procedendo alla raccolta di tutti gli elementi utili per ricostruire la sequenza dell'incidente, avvenuto in un tratto della Pontina particolarmente trafficato.