Avvelenate con la ricina, spuntano i cattivi rapporti con l'amica del marito

Secondo quanto sarebbe stato raccontato agli investigatori, Antonella Di Vita e la donna avrebbero interrotto da tempo i rapporti

Il giallo della ricina potrebbe essere arrivato a un momento decisivo. Dopo settimane di accertamenti, testimonianze e verifiche, la Procura starebbe valutando i prossimi passi dell’inchiesta e, secondo quanto riferito da Morning News, nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime iscrizioni nel registro degli indagati.Al momento, però, non risultano provvedimenti ufficiali. Ogni decisione resta nelle mani della Procura, che continua a lavorare con particolare cautela per ricostruire ogni passaggio della vicenda e verificare eventuali responsabilità.Gli accertamenti proseguonoL’inchiesta sarebbe portata avanti a 360 gradi, senza escludere alcuna ipotesi. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, mettendo a confronto le diverse versioni dei fatti e cercando riscontri oggettivi agli elementi emersi nel corso delle settimane.Proprio la necessità di completare il quadro potrebbe spingere gli inquirenti ad attendere ancora prima di procedere con eventuali iscrizioni. Tra gli elementi considerati particolarmente importanti ci sarebbero anche alcuni risultati di accertamenti effettuati in Germania, che non sarebbero ancora arrivati agli investigatori italiani.Quegli esiti potrebbero contribuire a chiarire alcuni aspetti tecnici della vicenda e fornire ulteriori elementi alla Procura prima di assumere decisioni sul piano giudiziario.Le nuove testimonianzeNel frattempo, dalle persone ascoltate dagli investigatori sarebbe emerso un altro elemento ritenuto meritevole di approfondimento: l'esistenza di rapporti particolarmente tesi tra Antonella Di Vita e una donna vicina al marito, collegata a un tecnico che avrebbe lavorato in un istituto agrario.Si tratta, al momento, di circostanze riferite nell'ambito delle testimonianze e che dovranno essere necessariamente verificate.A parlare con gli inquirenti sarebbero state alcune persone di Pietracatella, tra cui familiari di soggetti coinvolti nella vicenda. Le loro dichiarazioni avrebbero fatto emergere vecchie incomprensioni e tensioni personali.Secondo quanto sarebbe stato raccontato agli investigatori, Antonella Di Vita e la donna avrebbero interrotto da tempo i rapporti. La frattura, inoltre, non si sarebbe limitata al loro rapporto personale: Antonella avrebbe progressivamente raffreddato i rapporti anche con alcune persone appartenenti alla cerchia di amicizie dell'altra donna.Tensioni personali, ma nessuna certezzaÈ proprio su questo punto che gli investigatori dovranno procedere con particolare attenzione.L'esistenza di dissapori, incomprensioni o rapporti personali deteriorati non costituisce di per sé una prova di un coinvolgimento nella vicenda della ricina. Saranno necessari riscontri concreti per stabilire se le tensioni emerse nelle testimonianze abbiano una reale rilevanza investigativa oppure rappresentino semplicemente una parte della complessa rete di rapporti personali che gli inquirenti stanno ricostruendo.Ogni elemento dovrà quindi essere incrociato con gli altri dati raccolti durante l'indagine, compresi gli accertamenti scientifici ancora in corso.Possibili avvisi di garanziaLe prossime ore potrebbero dunque rappresentare un passaggio importante. Gli eventuali avvisi di garanzia, qualora la Procura decidesse di procedere in questa direzione, aprirebbero una nuova fase dell'inchiesta e consentirebbero ulteriori attività investigative a carico delle persone eventualmente coinvolte.Non è però escluso che gli inquirenti scelgano ancora una volta la strada della prudenza, attendendo prima i risultati degli accertamenti tecnici attualmente in corso, compresi quelli attesi dalla Germania.Il quadro, dunque, resta ancora aperto. Il possibile arrivo delle prime iscrizioni nel registro degli indagati potrebbe segnare una svolta nel giallo della ricina, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso.La Procura continua a lavorare per mettere insieme tutti i tasselli della vicenda. Saranno gli elementi investigativi e scientifici, e non soltanto le testimonianze relative ai rapporti personali, a dover stabilire se esista un collegamento concreto tra le tensioni emerse e quanto accaduto.