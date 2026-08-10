Avances ad una ragazza, partono le coltellate

Restano ancora da chiarire diversi aspetti della dinamica, compreso chi abbia impugnato l'arma

Una serata trascorsa in strada si è trasformata in un'aggressione nel cuore della notte a Eboli, dove un giovane è rimasto ferito con un'arma da taglio al termine di una lite. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto, nel rione Paterno, e sarebbe nato da alcuni apprezzamenti rivolti a una ragazza.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri, il giovane sarebbe stato coinvolto in una discussione con un gruppo di persone. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente alla violenza, fino alla comparsa di un coltello.Il ragazzo ha riportato una ferita alla mano, ma le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.La lite e poi il coltelloLa vicenda sarebbe iniziata con alcuni apprezzamenti rivolti a una ragazza. Parole che, secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell'indagine, non sarebbero state gradite ai familiari della giovane.Ne sarebbe nata una discussione sempre più accesa, fino a trasformarsi in una vera e propria lite. Nel corso della colluttazione sarebbe comparso un coltello e uno dei giovani coinvolti sarebbe rimasto ferito a una mano.Restano ancora da chiarire diversi aspetti della dinamica, compreso chi abbia impugnato l'arma e in quale momento della lite sia avvenuto il ferimento.L'intervento del 118Dopo l'aggressione è stato richiesto l'intervento dei soccorritori.Il 118 dell'Asl di Salerno ha attivato la VOPI, associazione di volontariato per il pronto intervento, che ha raggiunto il rione Paterno con un'ambulanza.Il personale sanitario ha prestato al giovane le prime cure direttamente sul posto, valutando le condizioni della ferita e procedendo quindi al trasferimento in ospedale.Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Eboli, dove i sanitari hanno provveduto a suturare la ferita alla mano.Ferita suturata, il giovane non è in pericolo di vitaNonostante l'utilizzo di un coltello e la concitazione dell'aggressione, le conseguenze per il giovane sarebbero fortunatamente limitate.La ferita, infatti, è stata medicata e suturata dai sanitari. Il ragazzo non sarebbe rimasto gravemente ferito e, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.Resta comunque da chiarire l'esatta dinamica dell'episodio e stabilire eventuali responsabilità penali per quanto accaduto.Indagano i CarabinieriSul luogo dell'aggressione sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Eboli, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle prime testimonianze.I militari, coordinati dal comandante Greta Gentili, stanno cercando di ricostruire con precisione le fasi della lite, verificando le versioni fornite dalle persone presenti.Gli accertamenti dovranno inoltre consentire di individuare tutte le persone coinvolte e chiarire il ruolo avuto da ciascuno durante la colluttazione.Gli investigatori cercano di ricostruire il moventeL'ipotesi degli apprezzamenti rivolti alla ragazza rappresenta, al momento, la prima pista ricostruita dagli investigatori.Sarà però necessario verificare attraverso testimonianze e ulteriori accertamenti se la lite sia effettivamente partita da questo episodio e come sia successivamente degenerata.I Carabinieri stanno quindi lavorando per identificare i responsabili del ferimento e ricostruire l'intera sequenza dei fatti.L'indagine resta in corso e saranno gli accertamenti dell'Arma a stabilire eventuali responsabilità e le circostanze precise nelle quali il giovane è stato colpito alla mano.