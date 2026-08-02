Autovelox, ecco i Comuni che guadagnano di più

L'analisi arriva in un periodo particolarmente delicato per la sicurezza stradale, quello estivo, quando milioni di italiani si mettono in viaggio

L'eccesso di velocità resta una delle principali cause delle sanzioni stradali in Italia. Secondo un'analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici dei Comuni, oltre una multa su tre tra quelle elevate nel nostro Paese per violazioni del Codice della Strada riguarda proprio il superamento dei limiti di velocità. Nel 2025, in Campania, i Comuni hanno incassato complessivamente più di 8,5 milioni di euro derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 142 del Codice della Strada, ovvero quelle accertate attraverso autovelox fissi e mobili, tutor e altri sistemi di rilevazione della velocità.



Considerando esclusivamente gli enti locali campani che hanno dichiarato entrate derivanti da questo tipo di multe, al primo posto della classifica si trova Puglianello, in provincia di Benevento, con un incasso pari a 1.142.806 euro.



Al secondo posto c'è Atripalda, in provincia di Avellino, che nel corso del 2025 ha raccolto 1.010.455 euro dalle sanzioni per eccesso di velocità. Sul terzo gradino del podio si piazza invece Sessa Aurunca, nel Casertano, con 853.560 euro.



Tra i Comuni con i maggiori introiti figurano anche Torrecuso (Benevento), con 827.713 euro, e Gragnano (Napoli), che ha registrato entrate per 690.719 euro. Seguono Marcianise (Caserta) con 542.259 euro e Fragneto Monforte (Benevento) con 528.371 euro.



Completano la graduatoria dei primi dieci Comuni campani Paupisi (Benevento), con 482.962 euro, Cellole (Caserta), con 470.223 euro, e Ceppaloni (Benevento), con 315.259 euro.



L'analisi arriva in un periodo particolarmente delicato per la sicurezza stradale, quello estivo, quando milioni di italiani si mettono in viaggio per raggiungere le località di vacanza. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto EMG, saranno oltre 15 milioni gli automobilisti che quest'estate utilizzeranno l'auto per gli spostamenti verso le mete turistiche.



Proprio l'aumento del traffico rende i mesi estivi tra i più critici per il numero di incidenti. Gli ultimi dati Istat disponibili evidenziano che, a livello nazionale, nei mesi di giugno, luglio e agosto si sono verificati oltre 48mila incidenti stradali con lesioni a persone, pari al 28% del totale annuale. Il mese con il maggior numero di sinistri è stato luglio, con più di 17mila episodi registrati.



Anche in Campania il periodo estivo rappresenta una fase ad alto rischio: nello stesso arco temporale sono stati rilevati 3.170 incidenti con feriti, pari al 29% del totale regionale, con un picco raggiunto nel mese di luglio con circa 1.150 sinistri.



Tra i fattori che più frequentemente contribuiscono agli incidenti c'è proprio la velocità eccessiva, una delle principali cause di perdita di controllo del veicolo e di aumento della gravità degli impatti. Le campagne di controllo e l'utilizzo dei dispositivi di rilevazione puntano quindi a ridurre comportamenti pericolosi e migliorare la sicurezza sulle strade.