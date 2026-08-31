Auto finisce contro un muretto e si ribalta

Le operazioni di estricazione si sono rivelate tutt'altro che semplici a causa della posizione dell'auto e delle lamiere deformate nell'urt

Momenti di apprensione lungo la Via del Mare, una delle arterie più trafficate del Cilento. Un giovane di 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente autonomo avvenuto in località Archi, nel territorio di Laureana Cilento, lungo il tratto della strada provinciale che collega Agropoli con Castellabate e prosegue verso Casal Velino.Per cause ancora da accertare, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'Audi Q3 sulla quale viaggiava. Il veicolo, dopo aver urtato un muretto e le protezioni laterali della carreggiata, ha terminato la propria corsa ribaltandosi al centro della strada.L'impatto ha provocato momenti di forte preoccupazione tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena. La vettura, infatti, è rimasta capovolta e con l'abitacolo seriamente danneggiato. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente dato l'allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi.L'intervento dei vigili del fuocoSul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno dovuto lavorare con particolare attenzione per raggiungere il conducente e consentirgli di uscire dall'abitacolo.Le operazioni di estricazione si sono rivelate tutt'altro che semplici a causa della posizione dell'auto e delle lamiere deformate nell'urto. I caschi rossi hanno messo in sicurezza il veicolo e successivamente liberato il giovane, verificando che all'interno dell'Audi ci fosse soltanto lui.Una volta estratto dall'auto, il 25enne è stato affidato agli operatori sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza. Il ragazzo ha riportato alcune lievi conseguenze nell'incidente, ma fortunatamente le sue condizioni non sono apparse preoccupanti e non è stato registrato un bilancio più grave.Indagini sulla dinamicaSul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Torchiara e i militari del Nucleo Radiomobile di Agropoli. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo.Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una perdita di aderenza sull'asfalto, ma saranno gli accertamenti a chiarire con precisione la sequenza degli eventi. Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti nell'incidente.La presenza dell'auto ribaltata sulla carreggiata ha inoltre richiesto particolare attenzione nella gestione del traffico. La circolazione ha subito rallentamenti mentre i soccorritori operavano e successivamente durante le operazioni necessarie per rimuovere il mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.Ancora un incidente sulla Via del MareIl nuovo sinistro riporta l'attenzione sulla sicurezza della Via del Mare, strada particolarmente frequentata soprattutto durante il periodo estivo e già teatro in passato di incidenti gravi.Tra i punti più delicati vengono segnalati il fondo stradale non uniforme in alcuni tratti e le condizioni delle barriere laterali. Criticità che alimentano da tempo le preoccupazioni di chi percorre quotidianamente questa arteria.La strada è stata purtroppo teatro anche di tragedie recenti. Nel tratto delle Ripe Rosse di Montecorice, lo scorso marzo, persero la vita due giovani fidanzati di Capaccio Paestum, Michele Pirozzi e Maria Magliocco, dopo che la loro vettura, coinvolta in uno scontro, aveva sfondato una barriera precipitando nel vuoto.Il bilancio dell'incidente di Laureana Cilento è invece fortunatamente molto meno grave: il conducente dell'Audi è riuscito a uscire vivo dal violento schianto e, dopo essere stato soccorso, è stato sottoposto agli accertamenti sanitari.Un altro incidente, nella stessa giornata, ha inoltre interessato l'autostrada del Mediterraneo, in direzione nord, nel tratto compreso tra Montecorvino Pugliano e Pontecagnano Faiano. In quel caso due automobili sono rimaste coinvolte e una persona ha riportato un trauma al collo, venendo accompagnata all'ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti. Anche in questo caso le operazioni di soccorso hanno provocato rallentamenti alla circolazione.