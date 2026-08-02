Arrestato pusher con l'eroina dei poveri

Durante la fuga l’uomo avrebbe lanciato dal finestrino un contenitore, recuperato successivamente dai militari

Ha provato a evitare il controllo dei carabinieri accelerando con l’auto e durante la fuga avrebbe anche tentato di liberarsi della droga lanciandola dal finestrino. È finito così nei guai un uomo di 42 anni, arrestato a Scampia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’episodio è avvenuto in viale della Resistenza, dove una pattuglia dei carabinieri ha notato l’uomo alla guida di una vettura. Alla vista dei militari, secondo quanto ricostruito, il 42enne avrebbe improvvisamente aumentato la velocità nel tentativo di allontanarsi e sottrarsi al controllo.Ne è nato un breve inseguimento durante il quale i carabinieri gli hanno intimato di fermarsi, riuscendo poco dopo a raggiungerlo e bloccarlo.Durante la fuga l’uomo avrebbe lanciato dal finestrino un contenitore, recuperato successivamente dai militari. All’interno sono state trovate dieci dosi di cobret, una sostanza derivata dall’eroina. Nel corso della perquisizione, inoltre, altre 44 dosi della stessa droga sarebbero state rinvenute nascoste nella mano destra del 42enne.Il cobret, noto anche come “eroina dei poveri” per il suo basso costo, è una sostanza a base di oppioidi che può generare rapidamente dipendenza e viene spesso venduta sotto forma di piccoli involucri contenenti materiale di colore marrone. Il suo consumo è particolarmente diffuso in alcune zone dell’area nord di Napoli.Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio.