Appello sui social: "Sono ai domiciliari e non ho niente da mangiare"

L’uomo sostiene che siano stati i rapporti con i familiari a contribuire alla situazione nella quale si trova oggi

«Se qualcuno può andarmi a fare un po’ di spesa alimentare, che grazie a mia moglie e ai miei figli sono agli arresti domiciliari e non ho niente da mangiare». È l’appello affidato ai social da Antonio Rubino, 70 anni, che torna così al centro dell’attenzione dopo una vicenda giudiziaria che, nel corso del tempo, ha portato all’inasprimento delle misure cautelari nei suoi confronti.Nel messaggio pubblicato sui social, l’uomo racconta la propria situazione personale e lancia una richiesta di aiuto per reperire generi alimentari. Rubino afferma di trovarsi agli arresti domiciliari e di non poter contare, a suo dire, sul sostegno dei familiari. Una condizione di difficoltà materiale che lo avrebbe spinto a rivolgersi direttamente alla comunità attraverso i social network.Dietro l’appello c’è però una vicenda giudiziaria più complessa. L’uomo era stato infatti destinatario di precedenti provvedimenti restrittivi che gli imponevano di non avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.Secondo quanto ricostruito negli atti, quelle prescrizioni sarebbero state violate in più occasioni. Le contestate violazioni avrebbero determinato un progressivo aggravamento della misura cautelare, fino alla decisione dell’autorità giudiziaria di disporre per il 70enne gli arresti domiciliari.È proprio questa situazione che Rubino richiama nel suo messaggio pubblico, con un riferimento diretto alla moglie e ai figli. L’uomo sostiene infatti che siano stati proprio i rapporti con i familiari a contribuire alla situazione nella quale si trova oggi, mentre racconta di non avere a disposizione nemmeno il necessario per fare la spesa.L’appello ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla sua storia. Il caso mette insieme un percorso giudiziario segnato dall'inasprimento delle prescrizioni, i rapporti all'interno della famiglia e una situazione di presunta difficoltà economica e personale.Resta naturalmente da distinguere il racconto affidato dall'uomo ai social dagli elementi già acquisiti nel procedimento giudiziario. Le accuse e le contestazioni a suo carico dovranno essere valutate nelle sedi competenti, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.Intanto, il messaggio continua a suscitare reazioni e discussioni. La richiesta è semplice e immediata — «non ho niente da mangiare» — ma arriva al termine di una vicenda che aveva già portato l’autorità giudiziaria ad adottare nei confronti del 70enne una misura cautelare più severa proprio in relazione alle presunte violazioni delle precedenti prescrizioni.