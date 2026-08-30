Anziano investito ed ucciso sulla corsia preferenziale

Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati al reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale

Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. È morto così un uomo di circa 80 anni, travolto da un’automobile mentre attraversava la corsia preferenziale di via Nuova Poggioreale, a Napoli.L’incidente si è verificato intorno alle 6.20. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava camminando da solo quando è stato investito in pieno dal veicolo, condotto da un uomo di circa 76 anni.L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118. I soccorritori hanno tentato di prestare assistenza al pedone, ma le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi. L’uomo è morto praticamente sul posto.Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati al reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, intervenuto per effettuare i rilievi tecnici e ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente.Il conducente si è fermato subito dopo l’impatto ed è stato sottoposto, come previsto in questi casi, agli accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. In attesa degli esiti e degli ulteriori sviluppi investigativi, gli è stata ritirata la patente.Gli agenti hanno inoltre sequestrato il telefono cellulare del 76enne. Il dispositivo sarà sottoposto ad accertamenti per verificare se fosse in uso al momento dell’investimento.La Procura dovrà ora valutare gli elementi raccolti dagli investigatori e le eventuali responsabilità del conducente.