Alto Impatto movida: trovati giovanissimi con tirapugni

Il bilancio complessivo parla di 393 persone identificate e 176 veicoli sottoposti a controllo

Controlli ad alto impatto sull'isola di Ischia, dove i carabinieri hanno concentrato l'attenzione soprattutto nelle zone della movida, nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti e lungo le principali arterie stradali. Un'attività capillare che ha consentito ai militari della Compagnia di Ischia di effettuare numerosi accertamenti e di far emergere diverse irregolarità.Il bilancio complessivo parla di 393 persone identificate e 176 veicoli sottoposti a controllo. Numerosi anche gli interventi che hanno portato a denunce e sanzioni, nell'ambito di un servizio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto delle regole durante le ore notturne.Tirapugni e documenti irregolariTra le persone finite nei guai c'è un ragazzo di 20 anni, denunciato per porto abusivo di armi. Durante il controllo i carabinieri gli hanno trovato addosso un tirapugni in metallo, motivo per il quale è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.Denunciato anche un 30enne che, al momento dell'identificazione, avrebbe fornito ai militari una carta d'identità elettronica risultata priva del microchip previsto.Un ulteriore intervento ha riguardato due ragazze di 20 anni, fermate all'uscita di un noto supermercato di Barano d'Ischia. All'interno della loro borsa sarebbero stati trovati prodotti di cosmetica, facendo scattare gli accertamenti del caso.Moto con targa polacca e affitti non comunicatiNel corso dei controlli alla circolazione è stato sanzionato anche un 43enne. L'uomo era alla guida di una moto presa a noleggio con targa polacca, nonostante il divieto di sbarco e circolazione sull'isola previsto per determinate categorie di veicoli dei residenti in Campania.Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle attività ricettive e agli affitti destinati ai turisti. Sono otto le persone denunciate perché avrebbero messo a disposizione le proprie abitazioni per soggiorni turistici senza effettuare le comunicazioni previste alle autorità.Sul fronte della sicurezza stradale sono state invece elevate 11 sanzioni, per un importo complessivo di circa 3mila euro.Stabilimento sospeso a CasamicciolaL'operazione si inserisce in una serie di controlli che i carabinieri stanno portando avanti sull'isola da diversi giorni.A Casamicciola Terme, nei giorni scorsi, i militari della locale Stazione avevano proceduto alla sospensione di uno stabilimento balneare ai sensi dell'articolo 100 del TULPS. Il provvedimento era stato adottato dall'autorità di pubblica sicurezza sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri e a seguito della denuncia presentata dal titolare per l'ipotesi di apertura abusiva di luoghi di spettacolo o intrattenimento.Un'altra importante attività ha riguardato il contrasto all'abusivismo edilizio.Cantiere abusivo scoperto dall'elicotteroA Forio, l'attenzione dei militari è stata attirata da un cantiere individuato anche grazie alle immagini e alle verifiche effettuate durante il sorvolo di un elicottero dell'Arma.All'interno di un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali era in corso la realizzazione di una struttura in cemento. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di due persone ritenute coinvolte nei lavori.Il caso si aggiunge a una più ampia attività di contrasto all'edilizia abusiva condotta sull'isola verde. Dall'inizio del 2026 sono già 20 le persone denunciate dai carabinieri per episodi legati all'abusivismo edilizio.In diversi casi gli interventi hanno riguardato lavori realizzati senza le necessarie autorizzazioni, con scavi nella roccia, sbancamenti di terreno e trasformazioni di aree destinate a ospitare nuove strutture oppure ampliamenti di edifici esistenti.Interventi che, secondo quanto emerso dai controlli, sarebbero stati realizzati anche in zone particolarmente impervie e sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici.L'attività di controllo dei carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme, contrastare le situazioni di illegalità e mantenere alta l'attenzione soprattutto nelle aree maggiormente frequentate durante la stagione turistica.