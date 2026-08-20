Alla guida a 17 anni finisce contro una cabina elettrica, a bordo due 15enni

Durante l'incidente sono stati danneggiati anche alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada

Paura nella notte a Calvizzano, in provincia di Napoli, dove un incidente stradale ha provocato il ferimento di tre giovanissimi. Un'auto, condotta da un ragazzo di 17 anni, è uscita dalla carreggiata finendo contro una cabina elettrica. Dopo l'impatto, la vettura si è ribaltata e ha provocato ulteriori danni nella zona. A bordo del veicolo, insieme al conducente, viaggiavano il fratello di 15 anni e un altro ragazzo, anche lui 15enne.Lo schianto in viale della ResistenzaL'incidente si è verificato in viale della Resistenza. La vettura, dopo aver urtato la cabina elettrica, ha terminato la propria corsa ribaltandosi.Durante l'incidente sono stati danneggiati anche alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada, oltre a cancelli e muri perimetrali appartenenti ad alcune abitazioni della zona.L'allarme ha fatto scattare immediatamente l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile di Marano, impegnati nei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto.Due fratelli in ospedale, grave l'amicoI tre ragazzi sono stati soccorsi e accompagnati in diversi pronto soccorso.I due fratelli sono stati trasportati all'ospedale di Giugliano: per loro è stato disposto rispettivamente il ricovero in codice verde e in codice giallo.Più seria, invece, la situazione dell'altro 15enne. Il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli in codice rosso. Le sue condizioni hanno richiesto particolare attenzione da parte dei sanitari e la prognosi è al momento riservata.Indagini sulla dinamicaRestano ancora da chiarire le cause dell'incidente. I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello schianto e stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell'auto.Tra gli elementi che dovranno essere verificati ci sono la velocità del veicolo, le condizioni della strada e la sequenza degli impatti che ha portato la vettura a finire contro la cabina elettrica e successivamente a ribaltarsi.L'automobile è stata posta sotto sequestro e sarà a disposizione degli investigatori per gli ulteriori accertamenti.Nel frattempo, resta forte la preoccupazione per le condizioni del 15enne ricoverato in codice rosso, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sull'incidente avvenuto nella notte a Calvizzano.