Addio alla vecchia carta d'identità: niente più espatrio

Tra le novità previste dalla normativa c'è anche quella relativa alla durata del documento per gli over 70

Scatta il conto alla rovescia per chi è ancora in possesso della vecchia carta d'identità cartacea e ha programmato una vacanza oltre i confini nazionali. A partire da lunedì 3 agosto il documento non sarà più valido per l'espatrio e, per viaggiare nei Paesi in cui è consentito entrare con la sola carta d'identità, sarà necessario esibire esclusivamente la Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure un altro documento valido, come il passaporto.La novità, introdotta in applicazione delle disposizioni del Ministero dell'Interno, interessa tutti i cittadini che non hanno ancora sostituito il vecchio documento cartaceo con quello elettronico. Chi ha in programma una partenza nelle prossime settimane e non possiede un passaporto rischia infatti di non poter lasciare il Paese, con possibili problemi già al momento delle operazioni di check-in o ai controlli di frontiera.Per evitare disagi, il Comune di Napoli ha organizzato un'apertura straordinaria degli uffici anagrafici. Nella giornata di sabato 1° agosto sarà infatti possibile richiedere o rinnovare la Carta d'Identità Elettronica grazie a un open day che consentirà ai cittadini di accelerare le procedure in vista delle partenze estive.Gli sportelli saranno operativi dalle 8.30 alle 14.00 presso le Municipalità 3 Stella-San Carlo all'Arena, 5 Vomero-Arenella e 10 Bagnoli-Fuorigrotta, oltre che nei Servizi Demografici Centrali. L'iniziativa è stata organizzata per fronteggiare l'aumento delle richieste registrato negli ultimi giorni e permettere a chi deve partire di ottenere il nuovo documento in tempi più rapidi.L'amministrazione comunale ricorda inoltre che resta sempre attiva la procedura ordinaria per richiedere la CIE. I cittadini possono prenotare un appuntamento attraverso la piattaforma online del Comune oppure contattando il numero verde 800 776565, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18.Tra le novità previste dalla normativa c'è anche quella relativa alla durata del documento per gli over 70. La Carta d'Identità Elettronica rilasciata ai cittadini che hanno compiuto i 70 anni avrà validità illimitata e non dovrà essere rinnovata periodicamente, salvo i casi particolari previsti dalla legge.Le modifiche, tuttavia, non riguardano esclusivamente i viaggi all'estero. Dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non potrà più essere utilizzata neppure per l'attivazione di nuovi servizi che richiedono un'identificazione digitale del cittadino, poiché tali procedure saranno consentite soltanto attraverso la versione elettronica del documento.Resta comunque una distinzione importante. Chi possiede una carta d'identità cartacea ancora in corso di validità potrà continuare a utilizzarla sul territorio italiano come documento di riconoscimento personale e per accedere ai servizi che ne consentono ancora l'impiego. Questa possibilità resterà valida fino al 31 gennaio 2027, data oltre la quale il passaggio alla Carta d'Identità Elettronica diventerà di fatto definitivo.Per tutti coloro che hanno programmato vacanze all'estero nelle prossime settimane, il consiglio è quello di verificare con anticipo la validità dei propri documenti di viaggio ed eventualmente richiedere immediatamente la CIE o il passaporto, così da evitare inconvenienti che potrebbero compromettere la partenza.