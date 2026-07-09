Via Boscofangone chiusa: vertice per riaprirla

Per accelerare l'iter è stato già fissato un nuovo incontro tecnico che si svolgerà la prossima settimana

La riapertura di via Boscofangone torna al centro dell'attenzione istituzionale. La situazione dell'importante arteria viaria nel territorio del Comune di Nola è stata infatti affrontata nel corso di una riunione convocata questa mattina dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per fare il punto sulle possibili soluzioni in grado di restituire alla circolazione una strada strategica per l'intero comprensorio nolano. L'incontro è stato richiesto dal sindaco di Camposano, uno dei comuni maggiormente penalizzati dalla prolungata chiusura del tratto stradale, che continua a provocare notevoli disagi alla viabilità locale e ai collegamenti con i centri limitrofi. Al tavolo hanno preso parte i rappresentanti della Città Metropolitana di Napoli, delle forze dell'ordine e, in collegamento da remoto, i referenti della Regione Campania.



Durante la riunione è stato ricordato che il tratto di via Boscofangone è interdetto al traffico ormai da diversi anni per ragioni legate alla sicurezza. Una situazione che nel tempo ha modificato la viabilità dell'intera area, costringendo residenti, lavoratori e mezzi pesanti a percorsi alternativi con inevitabili rallentamenti.



Le difficoltà risultano ancora più evidenti per il Comune di Camposano, già alle prese con ulteriori criticità viarie dopo la recente chiusura di un'altra importante strada del centro cittadino, resa necessaria in seguito al crollo di una palazzina. Una doppia emergenza che ha inciso sensibilmente sulla mobilità dell'area.



Nel corso del confronto, Regione Campania e Città Metropolitana hanno illustrato le attività già avviate nei mesi scorsi per individuare una soluzione definitiva. Il percorso coinvolge anche la società Interporto Campano e punta a definire gli interventi tecnici indispensabili per consentire la riapertura della strada nel pieno rispetto degli standard di sicurezza.



Per accelerare l'iter è stato già fissato un nuovo incontro tecnico che si svolgerà la prossima settimana presso la sede della Regione Campania. Al tavolo parteciperanno tutti gli enti interessati con l'obiettivo di individuare rapidamente il progetto più idoneo per il recupero dell'arteria e il ripristino dei collegamenti con la rete autostradale.



L'intenzione condivisa dalle istituzioni è quella di ridurre i tempi necessari alla definizione dell'intervento, considerata l'importanza strategica di via Boscofangone per la mobilità dell'intero territorio nolano e per le attività economiche dell'area.



La Prefettura di Napoli continuerà a seguire da vicino l'evoluzione della vicenda, monitorando il lavoro dei soggetti coinvolti fino all'individuazione della soluzione tecnica che possa consentire la riapertura della strada e il ritorno alla piena funzionalità della rete viaria locale.