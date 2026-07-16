Va in spiaggia con il Suv e resta bloccato

Le ruote del SUV hanno perso aderenza sul terreno sabbioso e il mezzo è rimasto completamente insabbiato, senza più riuscire a ripartire

Ha percorso diversi metri sulla spiaggia alla guida della propria auto, arrivando fino a pochi passi dal mare. Un gesto che ha attirato l'attenzione dei presenti e che, nel giro di poche ore, è diventato virale sui social network. L'episodio si è verificato sul litorale di Pineta Grande, nel Casertano, dove il conducente di una Jeep rossa avrebbe deciso di lasciare la strada per proseguire direttamente sull'arenile, ignorando i divieti e la presenza dei numerosi bagnanti.



Secondo le immagini diffuse online, il veicolo ha attraversato un tratto di spiaggia lasciando evidenti tracce sulla sabbia, fino a fermarsi a breve distanza dalla battigia. Quella che probabilmente nelle intenzioni dell'automobilista doveva essere una scelta dettata dalla comodità si è però trasformata in un imprevisto.



Le ruote del SUV hanno infatti perso aderenza sul terreno sabbioso e il mezzo è rimasto completamente insabbiato, senza più riuscire a ripartire. L'auto è rimasta bloccata sotto gli occhi di bagnanti e curiosi, mentre il conducente ha tentato invano di trovare una soluzione per liberare il veicolo.



La scena è stata immortalata in alcune fotografie e video che hanno iniziato rapidamente a circolare sui social, suscitando numerosi commenti. Molti utenti hanno criticato il comportamento dell'automobilista, sottolineando i rischi per la sicurezza delle persone presenti sulla spiaggia e il mancato rispetto delle regole che vietano la circolazione dei veicoli sugli arenili.



Le immagini sono state condivise inizialmente dalla pagina social "A tutta gossip live", che ha documentato l'accaduto, raccogliendo in breve tempo migliaia di visualizzazioni e interazioni.



Successivamente la vicenda è stata rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato la segnalazione sui propri canali social, tornando a chiedere maggiori controlli contro i comportamenti illegali lungo il litorale campano e il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica.



L'episodio riaccende il dibattito sui comportamenti irresponsabili registrati durante la stagione estiva lungo le coste, dove nonostante i divieti continuano a verificarsi casi di accesso non autorizzato con veicoli su spiagge e arenili, con possibili conseguenze sia per la sicurezza dei bagnanti sia per la tutela dell'ecosistema costiero.