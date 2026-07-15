Fabbrica a fuoco a Striano: altro incendio di una terribile estate

Per ragioni di sicurezza il sindaco di Striano ha emanato un'ordinanza urgente rivolta alla popolazione

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio all'interno di un'ex fabbrica per la lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli e conserve situata in via Palma, a Striano. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura dismessa, generando una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza, sia nell'area vesuviana sia nell'Agro nocerino-sarnese. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato. Diverse squadre sono al lavoro per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme possano propagarsi agli edifici vicini. La situazione viene monitorata con particolare attenzione poiché intorno al sito interessato dall'incendio sorgono numerose abitazioni, oltre a diverse attività commerciali e produttive.



Per ragioni di sicurezza il sindaco di Striano ha emanato un'ordinanza urgente rivolta alla popolazione. Ai residenti è stato chiesto di mantenere chiusi porte e finestre, evitare l'aerazione degli ambienti e disattivare gli impianti di ventilazione e climatizzazione che prelevano aria dall'esterno, così da ridurre il rischio di esposizione ai fumi prodotti dalla combustione.



Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente complesse dalle dimensioni della struttura e dalla natura dei materiali presenti all'interno del capannone, mentre le autorità stanno seguendo l'evolversi della situazione per valutare eventuali ulteriori misure di tutela della popolazione.



L'episodio alimenta la preoccupazione dei cittadini anche alla luce dei numerosi incendi registrati negli ultimi giorni nell'area. Solo la scorsa settimana un altro grave rogo aveva interessato un'attività commerciale specializzata nella vendita di materiale elettrico e idraulico, sempre nel territorio di Striano.



A questi si aggiungono gli incendi che hanno colpito il Parco archeologico di Longola, nel territorio di Poggiomarino ma a ridosso del confine con Striano, e quello sviluppatosi in località Foce, nel comune di Sarno, anch'esso a breve distanza dal centro strianese.



L'intensa colonna di fumo ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini, che hanno condiviso immagini e video dell'incendio sui social network, mentre proseguono le operazioni di spegnimento e restano in corso gli accertamenti per stabilire l'origine del rogo.