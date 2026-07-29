Torna la tradizione del pellegrinaggio a piedi sul Monte Faito

L’iniziativa invita i partecipanti a vivere il percorso verso il Santuario di San Michele Arcangelo

Dal 31 luglio al 2 agosto il Monte Faito ospiterà il Cammino dell’Angelo, un appuntamento dedicato al pellegrinaggio, alla riscoperta della dimensione spirituale e al rapporto tra uomo, comunità e ambiente. L’iniziativa invita i partecipanti a vivere il percorso verso il Santuario di San Michele Arcangelo non soltanto come un’esperienza fisica, ma come un viaggio interiore fatto di silenzio, incontro e condivisione. Il cammino tra i sentieri della montagna diventa così un’occasione per rallentare i ritmi quotidiani e riflettere sul valore delle relazioni, della cura della persona e della tutela del territorio.



Tra gli appuntamenti principali figura il Colloquio ad Alta Quota, in programma venerdì 31 luglio alle ore 16, dal titolo “Magnifica Humanitas: custodire la persona e le responsabilità verso la nostra terra”. Al centro del confronto ci saranno la dignità dell’essere umano, le fragilità personali e il dovere collettivo di proteggere il patrimonio naturale.



All’incontro prenderanno parte mons. Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, Giuseppe Irace, segretario dell’Associazione Per Persona e Comunità, e Luigi Tufano dell’Università di Napoli. La moderazione sarà affidata a Nunzia Somma.



Il programma mantiene anche una forte connotazione religiosa con il Perdono del Faito, che fino al 29 settembre consente ai fedeli di ottenere l’indulgenza plenaria secondo le condizioni previste dalla Chiesa. Il pellegrinaggio assume così il significato di un percorso di preghiera e rinnovamento spirituale.



La tre giorni prenderà il via venerdì 31 luglio con la partenza dei pellegrini dai diversi punti del percorso e il ritiro delle credenziali presso le strutture convenzionate. Alle 12 è previsto l’arrivo al Rifugio con il pranzo, mentre nel pomeriggio si terrà il colloquio culturale seguito, alle 18, dalla celebrazione eucaristica presieduta da mons. Alfano. La giornata si concluderà con l’esibizione musicale della violista Tiziana Traverso e un momento conviviale al Rifugio.



Sabato 1 agosto sarà caratterizzato da uno degli appuntamenti più suggestivi: alle 5.30, dal Santuario, i partecipanti potranno assistere a “Aspettando l’alba”, accompagnati dalla recita delle Lodi. Nel corso della giornata saranno celebrate messe alle ore 6, 12 e 18.



Domenica 2 agosto il programma proseguirà con le celebrazioni eucaristiche delle 10.30, 12 e 18. A chiudere l’evento, alle 19, sarà il concerto per arpa al tramonto del maestro Maria Caccioppoli, in uno scenario che unirà musica, spiritualità e paesaggio.



L’iniziativa è promossa dal Santuario di San Michele Arcangelo con il sostegno dell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, dei Comuni di Vico Equense e Pimonte, delle associazioni locali, dei volontari e di tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione del percorso.