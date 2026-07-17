Tir si schianta sull'A30 a Nola

Per cause che sono ancora al vaglio della Polizia Stradale, l'autocarro ha improvvisamente perso stabilità ribaltandosi all'altezza del chilometro 18

Pomeriggio di forti disagi sulla A30 Caserta-Salerno, dove un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ha provocato rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. L'episodio si è verificato intorno alle 15 nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Maddaloni e Nola, creando notevoli ripercussioni sulla circolazione. Per cause che sono ancora al vaglio della Polizia Stradale, l'autocarro ha improvvisamente perso stabilità ribaltandosi all'altezza del chilometro 18. La dinamica dell'incidente è tuttora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.



Dopo il ribaltamento, il mezzo pesante è rimasto in una posizione tale da occupare parzialmente entrambe le carreggiate, sia quella in direzione Nord, verso Caserta, sia quella in direzione Sud, verso Salerno. La presenza del camion sulla sede stradale ha reso necessario ridurre gli spazi disponibili per il transito dei veicoli, con inevitabili ripercussioni sul traffico.



Nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe colonne di auto, con rallentamenti particolarmente significativi in direzione Salerno, dove sono stati registrati fino a quattro chilometri di coda. Anche sul versante opposto la circolazione ha subito pesanti rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e della presenza del mezzo incidentato.



Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e gestire la viabilità. Presenti anche le squadre del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area, nella rimozione del mezzo pesante e nel ripristino delle normali condizioni di circolazione.



Nonostante il ribaltamento del camion, l'autostrada non è stata chiusa al traffico. La circolazione è stata infatti mantenuta attiva sfruttando due corsie disponibili per ciascun senso di marcia, consentendo così il transito dei veicoli, seppur con velocità ridotta e inevitabili rallentamenti.



Le operazioni di recupero del mezzo e di pulizia della carreggiata sono proseguite per consentire il ritorno alla piena normalità nel più breve tempo possibile. Agli automobilisti in transito è stato consigliato di prestare la massima attenzione, rispettare la segnaletica temporanea e mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi del previsto fino al completamento degli interventi.