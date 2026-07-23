Task force in corso, sequestrati veicoli elettrici

Particolare attenzione è stata rivolta ai motocicli e ciclomotori elettrici, alcuni dei quali sono risultati non conformi ai requisiti tecnici

Controlli della Polizia Locale di Napoli sui veicoli elettrici in piazza Municipio. Nel corso di un servizio di polizia stradale, svolto con il supporto della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati effettuati accertamenti tecnici su diversi mezzi in circolazione. Al termine delle verifiche, sei veicoli elettrici sono risultati irregolari e sono stati sequestrati. Per gli stessi mezzi è stato inoltre disposto il fermo amministrativo, mentre due veicoli sono stati affidati al custode-acquirente secondo le procedure previste.



L’attività di controllo ha permesso di rilevare complessivamente 26 violazioni al Codice della Strada. Tra le irregolarità accertate figurano la circolazione senza copertura assicurativa, la guida senza patente, l’affidamento del veicolo a persone prive dei requisiti necessari e la presenza su strada di mezzi privi di immatricolazione o di targa.



Particolare attenzione è stata rivolta ai motocicli e ciclomotori elettrici, alcuni dei quali sono risultati non conformi ai requisiti tecnici e normativi previsti dalla legislazione vigente per poter circolare regolarmente.



L’operazione rientra nelle attività di controllo messe in campo per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e contrastare l’utilizzo di veicoli non conformi che possono rappresentare un rischio per conducenti e altri utenti della strada.