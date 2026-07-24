Scende dal bus e viene investito, 17enne grave al Cardarelli

La conducente dell'autovettura coinvolta si è fermata immediatamente dopo l'investimento e ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei sanitari

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli un ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 18, a Villammare, nel territorio comunale di Vibonati, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato investito da un'automobile poco dopo essere sceso da un autobus. L'impatto è stato violento e il 17enne ha riportato diversi traumi, tra cui una frattura a tibia e perone e una lesione al fegato.Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo è stato inizialmente trasportato all'ospedale di Sapri, dove i medici hanno effettuato le prime valutazioni e gli interventi necessari. Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato poi disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza presso il presidio ospedaliero napoletano, dove si trova tuttora ricoverato.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vibonati, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità.La conducente dell'autovettura coinvolta si è fermata immediatamente dopo l'investimento e ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei sanitari. Il veicolo è stato successivamente posto sotto sequestro, come previsto dalle procedure investigative.Gli inquirenti stanno ora raccogliendo testimonianze ed effettuando tutti i rilievi necessari per chiarire ogni dettaglio: resta da stabilire la dinamica esatta dell'impatto e le condizioni in cui è avvenuto l'attraversamento della strada da parte del giovane dopo essere sceso dall'autobus.La comunità di Vibonati e dell'intero Golfo di Policastro segue con apprensione l'evolversi delle condizioni del ragazzo, in attesa di aggiornamenti dall'ospedale Cardarelli.