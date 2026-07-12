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Lancia sedie e bottiglie contro i bagnanti

Particolarmente preoccupati anche i genitori con bambini presenti sul lungomare, che hanno assistito alla scena in un clima di forte tensione

A cura di Redazione
12 luglio 2026 08:30
Lancia sedie e bottiglie contro i bagnanti -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Momenti di paura questa mattina sulla spiaggia di Santa Teresa, sul Lungomare di Salerno, dove un uomo di circa 40 anni ha seminato il panico tra i bagnanti lanciando sedie e bottiglie piene d'acqua contro le persone presenti sull'arenile. L'episodio si è verificato tra le 10.30 e le 11.40, in una fascia oraria in cui la zona era particolarmente affollata per il clima estivo e la presenza di numerose famiglie. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe iniziato improvvisamente a rivolgere comportamenti aggressivi nei confronti dei presenti, scagliando alcuni oggetti e urlando contro i passanti. La situazione ha rapidamente destato allarme tra i bagnanti, molti dei quali si sono allontanati dalla zona per evitare di essere coinvolti. Particolarmente preoccupati anche i genitori con bambini presenti sul lungomare, che hanno assistito alla scena in un clima di forte tensione.

Dopo le segnalazioni sono stati immediatamente allertati i soccorsi e le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e il personale sanitario della Croce Rossa, insieme alle guardie ambientali di ANPANA Official ODV di Salerno, che hanno collaborato nella gestione dell'area e nel mettere in sicurezza le persone presenti.

Il quarantenne, apparso in evidente stato di agitazione e probabilmente in una condizione di alterazione psicofisica, non si sarebbe calmato nemmeno davanti all'arrivo degli operatori intervenuti per riportare la situazione alla normalità. L'uomo avrebbe continuato a rivolgere insulti anche nei confronti dei passanti e delle forze dell'ordine impegnate nelle operazioni di contenimento.

Le operazioni per fermarlo non sono state semplici, ma grazie all'intervento coordinato di tutte le squadre presenti è stato possibile bloccarlo senza che la situazione degenerasse ulteriormente. I volontari di ANPANA hanno contribuito alla gestione dell'area, garantendo supporto agli operatori e aiutando a mantenere distante la folla durante l'intervento.

Sul posto sono arrivati anche i mezzi del 118, con un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa. Dopo i primi controlli sanitari effettuati sul luogo, l'uomo è stato affidato alle cure dei medici e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra i bagnanti né tra le persone intervenute. L'episodio ha provocato però grande agitazione in una delle zone più frequentate della città, con il lungomare affollato di famiglie e turisti che hanno assistito impauriti alla scena. Dopo il fermo dell'uomo e il completamento delle operazioni di sicurezza, la situazione è gradualmente tornata alla normalità.

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