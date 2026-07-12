Lancia sedie e bottiglie contro i bagnanti

Particolarmente preoccupati anche i genitori con bambini presenti sul lungomare, che hanno assistito alla scena in un clima di forte tensione

Momenti di paura questa mattina sulla spiaggia di Santa Teresa, sul Lungomare di Salerno, dove un uomo di circa 40 anni ha seminato il panico tra i bagnanti lanciando sedie e bottiglie piene d'acqua contro le persone presenti sull'arenile. L'episodio si è verificato tra le 10.30 e le 11.40, in una fascia oraria in cui la zona era particolarmente affollata per il clima estivo e la presenza di numerose famiglie. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe iniziato improvvisamente a rivolgere comportamenti aggressivi nei confronti dei presenti, scagliando alcuni oggetti e urlando contro i passanti. La situazione ha rapidamente destato allarme tra i bagnanti, molti dei quali si sono allontanati dalla zona per evitare di essere coinvolti. Particolarmente preoccupati anche i genitori con bambini presenti sul lungomare, che hanno assistito alla scena in un clima di forte tensione.



Dopo le segnalazioni sono stati immediatamente allertati i soccorsi e le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e il personale sanitario della Croce Rossa, insieme alle guardie ambientali di ANPANA Official ODV di Salerno, che hanno collaborato nella gestione dell'area e nel mettere in sicurezza le persone presenti.



Il quarantenne, apparso in evidente stato di agitazione e probabilmente in una condizione di alterazione psicofisica, non si sarebbe calmato nemmeno davanti all'arrivo degli operatori intervenuti per riportare la situazione alla normalità. L'uomo avrebbe continuato a rivolgere insulti anche nei confronti dei passanti e delle forze dell'ordine impegnate nelle operazioni di contenimento.



Le operazioni per fermarlo non sono state semplici, ma grazie all'intervento coordinato di tutte le squadre presenti è stato possibile bloccarlo senza che la situazione degenerasse ulteriormente. I volontari di ANPANA hanno contribuito alla gestione dell'area, garantendo supporto agli operatori e aiutando a mantenere distante la folla durante l'intervento.



Sul posto sono arrivati anche i mezzi del 118, con un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa. Dopo i primi controlli sanitari effettuati sul luogo, l'uomo è stato affidato alle cure dei medici e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti.



Fortunatamente, non si registrano feriti tra i bagnanti né tra le persone intervenute. L'episodio ha provocato però grande agitazione in una delle zone più frequentate della città, con il lungomare affollato di famiglie e turisti che hanno assistito impauriti alla scena. Dopo il fermo dell'uomo e il completamento delle operazioni di sicurezza, la situazione è gradualmente tornata alla normalità.