Rifiuti bruciati a Torre, in fiamme anche le auto

Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe appiccato il fuoco ai sacchi e ai materiali lasciati sul marciapiede

Notte di paura a Torre Annunziata, dove un incendio divampato da alcuni cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada ha coinvolto anche due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Il rogo si è sviluppato nella zona di corso Umberto I, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti, molti dei quali sono stati svegliati improvvisamente dai rumori provenienti dalla strada e dall’odore acre del fumo. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe appiccato il fuoco ai sacchi e ai materiali lasciati sul marciapiede. Le fiamme, alimentate dai rifiuti, si sarebbero rapidamente propagate fino a raggiungere prima un’automobile in sosta e successivamente un furgone parcheggiato poco distante.



L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto la zona e lavorato per spegnere completamente l’incendio, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente ad altri mezzi o alle abitazioni vicine.



Alcuni residenti hanno documentato le fasi dell’incendio con i propri telefoni cellulari, pubblicando poi le immagini sui social network, dove sono circolati diversi filmati della notte di paura vissuta nel quartiere.



Sul posto sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo e individuare eventuali responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili alla ricostruzione della dinamica, verificando anche la presenza di eventuali immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.