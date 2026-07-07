Resta sott'acqua e beve, 20enne in rianimazione

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha avviato le manovre di emergenza

Momenti di grande apprensione su una spiaggia di Bacoli, dove un giovane di circa 20 anni è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in mare. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove è ricoverato in condizioni giudicate molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso conoscenza durante il bagno, facendo scattare immediatamente l'allarme tra i bagnanti presenti. Alcune persone sono intervenute per riportarlo a riva e prestargli i primi aiuti in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha avviato le manovre di emergenza dopo aver constatato che il ragazzo aveva ingerito una notevole quantità d'acqua.



Una volta stabilizzato, il ventenne è stato trasferito d'urgenza all'Ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato affidato alle cure dei medici. Considerata la gravità del quadro clinico, il giovane è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Al momento le sue condizioni restano critiche e i sanitari mantengono la prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del malore che lo ha colpito mentre si trovava in acqua.