Rapisce la compagna 20enne e la carica su un treno

Prima dell'intervento dei militari, inoltre, l'uomo le avrebbe sottratto il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto

Un 37enne originario di Napoli, già noto alle forze dell'ordine per precedenti contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Scalo Termini con l'accusa di sequestro di persona e minaccia. L'intervento è avvenuto nella serata di ieri all'interno della stazione Termini di Roma, dopo una richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della sorella di una 20enne romana, che aveva segnalato il grave pericolo in cui si trovava la giovane.



Ricevuta la segnalazione, i militari hanno raggiunto lo scalo ferroviario e individuato la coppia su uno dei binari. Secondo la ricostruzione, il 37enne stava tentando di obbligare la ragazza a salire su un treno diretto a Napoli contro la sua volontà.



Resisi conto della situazione, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, fermando l'uomo e mettendo in sicurezza la giovane.



La 20enne ha raccontato agli investigatori che quanto accaduto sarebbe stato il culmine di una serie di comportamenti violenti e intimidatori subiti nel tempo. Prima dell'intervento dei militari, inoltre, l'uomo le avrebbe sottratto il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto.