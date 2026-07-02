Ragazza di 24 anni muore sotto i ferri al Cardarelli

Le circostanze esatte del decesso restano al momento da chiarire

Una 24enne è deceduta questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli mentre era sottoposta a un intervento chirurgico. La paziente era stata ricoverata nei giorni precedenti a causa di una grave patologia preesistente che aveva reso necessario l’operazione. Durante il procedimento operatorio, secondo le prime informazioni ancora frammentarie, si sarebbero verificate complicazioni improvvise e particolarmente gravi. L’équipe medica è intervenuta immediatamente nel tentativo di stabilizzare le condizioni della giovane, ma ogni manovra di rianimazione si sarebbe rivelata purtroppo inutile.



Le circostanze esatte del decesso restano al momento da chiarire. La direzione sanitaria e le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione le fasi dell’intervento e valutare eventuali profili di responsabilità, attraverso l’analisi della documentazione clinica e delle procedure seguite.



Fuori dalla sala operatoria, i familiari della ragazza hanno atteso per ore notizie sull’esito dell’intervento, fino a quando è arrivata la comunicazione del decesso. La notizia ha provocato scene di forte sconforto e dolore tra i presenti.



Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a comprendere la dinamica dei fatti e le condizioni cliniche che hanno portato al tragico epilogo.