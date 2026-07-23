Ragazzina prova a togliersi la vita al Centro direzionale: salvata

La giovane è stata affidata al personale sanitario del 118

Questa mattina, a seguito della segnalazione di un utente, i colleghi sono intervenuti all’ultimo piano dell’edificio G1 per la presenza di una giovane donna di 21 anni, di nazionalità brasiliana, apparsa in evidente stato confusionale e in una situazione di possibile rischio per la propria incolumità nel tentativo di togliersi la vita. La segnalazione ha attivato tempestivamente la pattuglia del Corpo di Vigilanza GESECEDI, intervenuta sul posto con il responsabile sottotenente Giovanni Cacciola e il suo vice Nicola Barbato.Considerata la delicatezza della situazione, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli operatori della vigilanza e gli agenti intervenuti hanno lavorato congiuntamente per circa quarantacinque minuti, riuscendo con il dialogo e un’attenta opera di mediazione a tranquillizzare la ragazza e ad allontanarla dalla situazione di pericolo.La giovane è stata quindi affidata al personale sanitario del 118, che l’ha trasportata all’Ospedale del Mare per i controlli e gli accertamenti previsti.Nel frattempo sono state avviate le procedure per rintracciare i familiari della ragazza e informarli dell’accaduto.