Primark apre a La Cartiera di Pompei: c'è la data

Il nuovo negozio sorgerà all'interno della galleria commerciale e si estenderà su una superficie di oltre 3.100 metri quadrati, offrendo un'ampia selezione di prodotti dedicati a tutta la famiglia

È ufficiale: Primark aprirà le porte del suo nuovo punto vendita al centro commerciale La Cartiera di Pompei il prossimo 1° settembre. Dopo mesi di attesa, è stata finalmente annunciata la data dell'inaugurazione dello store che porterà il celebre marchio irlandese di moda low cost nel cuore dell'area vesuviana, rafforzando ulteriormente la presenza del brand in Campania.

Il nuovo negozio sorgerà all'interno della galleria commerciale e si estenderà su una superficie di oltre 3.100 metri quadrati, offrendo un'ampia selezione di prodotti dedicati a tutta la famiglia. Dagli articoli di abbigliamento per donna, uomo e bambino fino agli accessori, ai prodotti beauty e agli articoli per la casa, il punto vendita seguirà la formula che ha reso Primark uno dei marchi più apprezzati in Europa: grande varietà di scelta e prezzi competitivi.



Il terzo store in Campania



Con l'apertura di Pompei, Primark raggiungerà quota tre negozi in Campania, consolidando la propria presenza nella regione e ampliando la rete italiana. L'inaugurazione rappresenta anche un importante traguardo per il gruppo internazionale, poiché quello di Pompei sarà il 500° punto vendita del marchio a livello mondiale, un risultato simbolico che conferma il percorso di espansione intrapreso dall'azienda.



Per il centro commerciale La Cartiera si tratta di un investimento strategico destinato ad arricchire ulteriormente l'offerta commerciale. La struttura, già punto di riferimento per lo shopping nell'area sud della provincia di Napoli, ospita oltre 110 negozi e sta portando avanti un ampio programma di riqualificazione e ammodernamento degli spazi, con l'obiettivo di migliorare i servizi e rendere l'esperienza dei visitatori sempre più moderna e completa.



Un investimento per il territorio



L'arrivo del marchio irlandese rappresenta un passo importante anche sotto il profilo economico e commerciale. L'apertura di un brand internazionale di questa portata è destinata ad aumentare l'attrattività del centro commerciale, richiamando clienti non solo dalla provincia di Napoli ma anche dalle aree limitrofe della Campania.



La direttrice del centro commerciale La Cartiera, Katrin Berling, ha sottolineato come l'inaugurazione rappresenti una tappa significativa nel percorso di crescita della struttura.



«L'apertura di Primark rappresenta molto più dell'arrivo di un nuovo brand: è il simbolo della fase di crescita e di rinnovamento che stiamo vivendo come centro commerciale. Siamo felici di poter finalmente annunciare la data ufficiale dell'inaugurazione e di accogliere un marchio internazionale così apprezzato. Continueremo a investire per offrire ai nostri visitatori un'esperienza sempre più completa, moderna e coinvolgente, rafforzando il nostro ruolo di punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero sul territorio», ha dichiarato.



Un progetto di sviluppo a lungo termine



Soddisfazione è stata espressa anche da Markus Schmitt-Habersack, managing partner di ECE Real Estate Partners, che ha evidenziato il valore strategico dell'operazione.



Secondo il manager, la scelta di Primark di investire a Pompei conferma il crescente potenziale del centro commerciale e premia una strategia orientata ad attrarre marchi di rilievo internazionale. L'obiettivo resta quello di valorizzare la struttura, migliorare l'offerta destinata ai visitatori e consolidare il ruolo della Cartiera come uno dei principali poli commerciali della Campania.



Attesa per l'inaugurazione



L'apertura del 1° settembre è destinata ad attirare migliaia di visitatori, come già accaduto in occasione delle inaugurazioni degli altri punti vendita Primark in Italia. L'interesse per il marchio, noto per il vasto assortimento e per la politica di prezzi accessibili, lascia prevedere un notevole afflusso di clienti fin dalle prime ore della giornata.



Con il nuovo store, il centro commerciale La Cartiera aggiunge così un tassello importante al proprio percorso di crescita, ampliando l'offerta commerciale e rafforzando il proprio ruolo come destinazione privilegiata per lo shopping, il tempo libero e i servizi nell'area vesuviana e nell'intera Campania.