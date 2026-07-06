Prima l'incidente, poi il malore per lo choc: donna in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118

Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi in viale Dohrn, sul lungomare di Napoli, dove si è verificato un incidente stradale che ha avuto come conseguenza anche un improvviso malore di una donna coinvolta. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, lo scontro tra veicoli sarebbe avvenuto lungo una delle arterie più trafficate della zona costiera cittadina. Subito dopo l’impatto, una donna presente sul posto avrebbe accusato un malore improvviso, verosimilmente legato allo choc o alle condizioni fisiche successive all’incidente.



L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla signora prima di disporne il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti e approfondimenti clinici. Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.



La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Napoli, intervenuti per effettuare i rilievi, raccogliere testimonianze e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che ha portato all’incidente e al successivo malore.



L’episodio ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla circolazione lungo viale Dohrn e sulle strade limitrofe del lungomare, con rallentamenti e disagi al traffico in una fascia oraria particolarmente delicata per la viabilità cittadina.



Le operazioni di gestione del traffico e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino alla rimozione dei veicoli coinvolti e al graduale ripristino della normale circolazione. Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.