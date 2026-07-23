Pompei, ricerca e tutela del patrimonio al centro del sesto Workshop Internazionale sugli scavi in corso

Il workshop è rivolto non solo agli specialisti del settore, ma anche a studenti, visitatori e appassionati di archeologia

Pompei torna a essere un punto di riferimento internazionale per il confronto sulla ricerca archeologica con il sesto Workshop “Pompei: scavi e ricerche in corso”, appuntamento dedicato alle attività di studio e indagine condotte all’interno del Parco archeologico. L’iniziativa, in programma nell’Auditorium degli Scavi, rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, università italiane e straniere e gruppi di ricerca impegnati nelle campagne archeologiche in corso, con l’obiettivo di condividere risultati, metodologie e prospettive future per la conoscenza e la valorizzazione dell’antica città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.



Il workshop è rivolto non solo agli specialisti del settore, ma anche a studenti, visitatori e appassionati di archeologia, offrendo l’opportunità di avvicinarsi ai più recenti sviluppi della ricerca sul sito pompeiano.



Tra i momenti più attesi della giornata la presentazione del restauro del soffitto a volta del tablino, lo studio di rappresentanza della Casa con Panificio nella Regio IX, una delle aree recentemente interessate da importanti attività di scavo. L’opera, esposta nella Palestra Grande, costituisce una significativa testimonianza della ricchezza decorativa delle abitazioni pompeiane e dei temi legati alla cultura dionisiaca.



L’intervento di restauro è stato realizzato sui frammenti recuperati durante le indagini archeologiche e ha permesso di ricostruire oltre un quarto della composizione originaria del soffitto, mantenendo comunque aperta la possibilità di ulteriori integrazioni attraverso il proseguimento delle ricerche.



Proprio il tema del culto di Dioniso, emerso come elemento centrale nelle più recenti scoperte archeologiche, accompagnerà anche le prossime iniziative culturali promosse dal Parco archeologico. Tra queste la nuova edizione del festival teatrale “Esopop – Ecstatic Pompei. La città dionisiaca, tra furore e misteri”, in programma tra la fine di agosto e il mese di settembre.



Con queste iniziative Pompei conferma il proprio ruolo di laboratorio internazionale in cui ricerca scientifica, tutela e valorizzazione del patrimonio dialogano costantemente, restituendo al pubblico nuove chiavi di lettura della vita, della cultura e delle tradizioni dell’antica città romana.