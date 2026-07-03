Palco crolla dopo il maltempo, grossi danni

Le verifiche sull’accaduto sono in corso per accertare la dinamica precisa del crollo

Un evento legato al maltempo ha causato gravi danni nel quartiere di Bagnoli, a Napoli, dove una struttura allestita per un’iniziativa pubblica è stata compromessa dalle condizioni atmosferiche avverse. Le forti raffiche di vento e le precipitazioni intense che hanno colpito la città nelle ultime ore avrebbero provocato il cedimento del palco montato all’interno dell’area dell’ex Base Nato. La struttura, secondo le prime informazioni circolate anche attraverso immagini condivise sui social, avrebbe perso stabilità fino a collassare, andando a ricadere sulla parte frontale dell’area, dove si trovano i gradoni.



Non risultano, al momento, segnalazioni di feriti. Le verifiche sull’accaduto sono in corso per accertare la dinamica precisa del crollo e le eventuali criticità strutturali o legate alle condizioni meteo che potrebbero aver contribuito al cedimento.