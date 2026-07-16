Operaio muore folgorato mentre lavora alla fibra

L'allarme è scattato immediatamente, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile

Tragedia sul lavoro a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, dove un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina ha perso la vita dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre era impegnato in alcuni lavori per l'installazione della fibra ottica. L'uomo lavorava per una ditta con sede a Napoli specializzata negli interventi sulla rete di telecomunicazioni. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'operaio si trovava su una scala mentre effettuava delle operazioni su un palo della pubblica illuminazione quando sarebbe stato raggiunto dalla scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo.



L'allarme è scattato immediatamente, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della zona, insieme agli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, incaricati di effettuare gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell'incidente.



Presente anche il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie, che ha seguito le operazioni successive all'accaduto.



Gli inquirenti stanno ora verificando il rispetto delle procedure di sicurezza, le modalità con cui venivano eseguiti i lavori e l'eventuale presenza di responsabilità. Come previsto dalla legge, eventuali responsabilità saranno accertate nel corso delle indagini.



La tragedia riporta ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi affrontati quotidianamente dagli operatori impegnati in attività tecniche e di manutenzione sul territorio.